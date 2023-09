Après deux ans d’attente, le CLSC d’Aupaluk ouvre ses portes

Deux ans après la fin de sa construction, le centre local de services communautaires (CLSC) d’Aupaluk, au Nunavik, a finalement été inauguré lundi en présence des résidents, qui pourront profiter d’infrastructures de santé dernier cri et de services communautaires.

L’ambiance était à la fête lundi près de l’édifice tout neuf lors de la coupe officielle du ruban. Il faut dire que les résidents appréhendaient ce moment depuis longtemps. L’ancien CLSC construit en 1979 était considéré comme vétuste et trop petit.

Le nouveau est plus grand, avec plus d’équipement. C’était vraiment attendu. [...] Avec le nouveau centre, on n'aura pas nécessairement besoin de se rendre à Kuujjuaq pour recevoir des soins , se réjouit Johnny Akpatak, un résident d’Aupaluk.

Ouvrir en mode plein écran Johnny Akpatak se dit très heureux que sa communauté ait accès à un nouveau centre de santé. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Ouvrir en mode plein écran La communauté d'Aupaluk s'est rassemblée lundi pour inaugurer le nouveau bâtiment. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le nouveau bâtiment, d'un coût total de 45,2 millions de dollars, comprend notamment une salle d’urgence moderne, des bureaux de consultations, une pharmacie, un service de dentisterie et une salle de physiothérapie.

Une attention particulière a aussi été apportée à l'esthétisme et à la culture inuit. De nombreuses œuvres ont été disposées dans les corridors et une salle de guérison communautaire a été aménagée.

Cette salle va être utilisée par la communauté pour des activités sociales de guérison. C’est quelque chose qu’on ne retrouve pas dans les autres CLSC , explique le directeur général du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSTU), Larry Watt.

Ouvrir en mode plein écran À plusieurs endroits dans le nouvel édifice, des œuvres d'art ont été disposées. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Presque 15 fois plus grand

Le nouveau bâtiment surprend toutefois par sa taille imposante de plus de 2000 m2, soit presque 15 fois plus que l’ancien bâtiment. Une surprise d’autant plus grande qu’Aupaluk est le plus petit des villages de la région, avec environ 200 résidents.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) indique que la taille du CLSC a été réfléchie en fonction des besoins futurs et de la croissance démographique de la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Larry Watt se dit très fier de ce nouvel établissement dédié à la communauté d'Aupaluk. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Quand on a terminé de construire un centre, il est parfois déjà trop petit. Donc je suis très fier de l’équipe qui a pensé au long terme, à la croissance de la population et qui s'assure que le CLSC est assez grand , explique la directrice générale de la régie régionale, Jennifer Munick-Watkins.

L’édifice devrait aussi abriter les bureaux d’autres services communautaires, tels que la protection de la jeunesse et servir aux besoins divers du village. Il a été conçu plus grand que les besoins d’un CLSC , car il sera utilisé comme un refuge en cas d’urgence pour la communauté , ajoute le directeur général du CSTU , Larry Watt.

Ouvrir en mode plein écran Le CLSC comprend notamment une salle d'urgence moderne de deux lits. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Délai important

L’ouverture du CLSC survient deux ans après la fin des travaux de construction, en juillet 2021. Un délai important, qui serait notamment dû à des problèmes dans l’alimentation électrique du bâtiment.

Lorsqu’il a été branché pour la première fois au réseau électrique d’Aupaluk, toute la communauté a été plongée dans le noir, ce qui a retardé la poursuite des travaux.

Des conteneurs remplis de matériels et de meubles ont aussi été renvoyés par erreur vers le sud de la province sans qu’ils soient déchargés. Les conteneurs ont finalement été renvoyés une deuxième fois vers Aupaluk à l’été 2022.

Ouvrir en mode plein écran La clinique comprend aussi une salle de physiothérapie. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Postes à pourvoir

Le CLSC va accueillir au total 11 employés permanents, en plus d’un médecin, qui sera présent pour répondre aux besoins du village à temps partiel. Neuf postes sont pour le moment occupés dans le nouvel établissement. Le CSTU fait face à un manque de logements dans la communauté, et compte convertir l’ancien bâtiment du CLSC en appartements.

Les travaux de rénovation devraient durer de 2 à 3 ans, et permettre d'accueillir le personnel manquant.