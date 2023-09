L’Alberta et Cenovus s’associent pour faire avancer les petits réacteurs modulaires

Le gouvernement albertain débourse 7 millions de dollars pour aider la pétrolière Cenovus à étudier la faisabilité de l'utilisation de petits réacteurs modulaires, des réacteurs à fission nucléaire, dans la production de sables bitumineux.

L’étude qui est financée sur quatre ans a une facture totale de 26,7 millions de dollars. Le financement gouvernemental provient du fonds alimenté par la taxe carbone sur les gros émetteurs, TIER (Technology Innovation and Emissions Regulations System).

L’objectif de l’étude est d’évaluer s’il est techniquement et économiquement possible d’utiliser l’énergie nucléaire pour produire la chaleur et l’électricité nécessaires à l’extraction du pétrole des sables bitumineux.

Selon Rhona DelFrari, responsable du développement durable à Cenovus, la plupart des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise proviennent de la production de vapeur qui sert à ramollir le pétrole pour pouvoir le pomper à la surface. Les petits réacteurs modulaires ont le potentiel de remplacer les génératrices existantes.

Si Cenovus trouve que cette technologie peut être appliquée, ce sera transformateur pour la province , a dit la ministre albertaine de l’Environnement et des Zones protégées, Rebecca Schulz, lors de l’annonce au Congrès mondial du pétrole.

La participation gouvernementale au financement de l’étude oblige Cenovus à en partager les résultats publiquement.

Réduire les émissions plutôt que la production

La ministre ainsi que la représentante de Cenovus ont toutefois reconnu que la technologie était encore à un stade préliminaire. Rhona DelFrari a ajouté qu’intégrer de petits réacteurs modulaires à une installation déjà en place est plus difficile que de créer un tout nouveau projet.

Malgré cela, la poursuite de la technologie vaut le coup, a fait valoir Mme DelFrari. Le pétrole est là et il y en a pour des décennies. En s’attaquant aux émissions associées à la production de pétrole avec la capture et le stockage du carbone ou les petits réacteurs modulaires, nous serons capables de produire avec zéro émission. Nous allons pouvoir répondre à ce besoin de pétrole que nous voyons à long terme.

Par le passé, l’Alberta a travaillé avec la Saskatchewan, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick pour mettre en place une stratégie de développement des petits réacteurs modulaires.

Lors d’une rencontre le 12 septembre, le gouvernement albertain et le gouvernement fédéral se sont mis d’accord pour élaborer un cadre réglementaire entourant l’utilisation de petits réacteurs modulaires.