Le 4e Festival des sciences de Kenora bat son plein

Science Nord organise le quatrième Festival des sciences de Kenora depuis lundi dans cette ville située dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Plusieurs activités sont prévues un peu partout dans la ville pour ce rendez-vous annuel.

Parmi elles, des ateliers à l'intention des élèves sur la médecine traditionnelle autochtone et la protection de l’environnement.

Le moment le plus fort de ce festival, le Carnaval des sciences, est prévu samedi.

Il se tiendra au Jarnel Contracting Pavilion. Au moins 15 exposants y présenteront leurs travaux et innovations scientifiques.

Le festival est le fruit du partenariat entre Science Nord et ses partenaires, dont la bibliothèque de Kenora, Tourisme Kenora, les marchés fermiers de la région, le Conseil tribal de Bemose et la région des Lacs expérimentaux.

L'importance de la culture scientifique

Il est important que nous mettions encore en lumière la science qui se cache derrière la vie quotidienne; et surtout à Kenora où il y a tellement de choses importantes qui s’y passent , déclare Kaija Saarinen, travaillant pour Science Nord et propriétaire de de Green and Gone Pest Solutions.

Les élèves des écoles de Bimose ainsi que ceux du Conseil scolaire catholique de Kenora apprendront sur la richesse de la médecine traditionnelle des peuples autochtones.

L'idée vient du Conseil tribal de Bimose, l’un de nos partenaires pour le festival des sciences , fait savoir Sarah Chisnell, directrice par intérim chargée de l’Éducation et des programmes du Nord à Science Nord.

Conjointement, Science Nord et le Conseil tribal de Bimose organisent un atelier à l’intention des jeunes et leur parlent de la médecine traditionnelle autochtone.

Ils vont entre autres en apprendre sur le foin d'odeur, la sauge, le cèdre et le tabac , explique Sarah Chisnell qui affirme que les connaissances des peuples autochtones renferment des richesses scientifiques que les élèves doivent connaître.

Ces jeunes de Kenora auront aussi des informations sur la protection de l’environnement.

On veut que les jeunes soient engagés avec l'environnement qui les entoure pour qu'ils puissent le protéger quand ils seront adultes.

Avec les informations de Chris St-Pierre