Le salaire de subsistance à Whitehorse est à la hausse en 2023

Dans dernier rapport, la Coalition anti-pauvreté du Yukon estime qu’un résident de Whitehorse doit désormais gagner au minimum 21,04 $ l'heure pour répondre à ses besoins de base, ce qui correspond au salaire de subsistance le plus élevé jusqu’à présent.

Ce montant est calculé pour une famille type composée de deux enfants et deux parents qui occupent des emplois à temps plein. Son calcul prend en compte les besoins de base d'une famille de quatre, dont le logement, le transport et l’alimentation, après y avoir ajouté les divers transferts gouvernementaux.

Le salaire de subsistance en 2023 a connu une hausse de 15 % par rapport à celui de 2022, que l’organisme avait établi à 18,28 $.

« Bien plus élevé que le salaire minimum »

Ce que nous essayons d’obtenir à travers ce calcul est une estimation très conservatrice du coût de la vie , explique Kendall Hammond, chercheur en politiques publiques pour la Coalition anti-pauvreté du Yukon et auteur du rapport rendu public lundi (en anglais) (Nouvelle fenêtre).

Il ne prend pas en compte les sorties au restaurant et les vacances.

Il ajoute que ce taux horaire de subsistance est « bien plus élevé que le salaire minimum », qui est passé de 15,70 $ à 16,77 $ l’heure en avril. Kendall Hammond souligne qu’il existe tout de même une différence de plus de 4 $ l’heure entre le salaire minimum et le salaire de subsistance, ce qui selon lui rend compte des difficultés auxquelles font face les habitants de Whitehorse.

Cela montre à quel point il est difficile de joindre les deux bouts.

Selon lui, la hausse du coût de la vie cette année est la principale responsable de la tendance.

Entre août 2022 et août 2023, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,6 % à Whitehorse, selon Statistique Canada. Pendant cette même période, le coût des aliments a crû de 7,2 % et celui du logement de 6,9 %.

Le coût du panier d’épicerie du logement rend compte de cette tendance. Les résidents de Whitehorse consacrent plus de 35 % de leur salaire à leur logement, souligne le rapport.

Ouvrir en mode plein écran À Whitehorse, une famille de quatre consacre chaque mois plus du tiers de ses revenus au loyer de leur logement, selon le rapport. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

D'après Kendall Hammond, des initiatives municipales comme les transports en commun subventionnés et les garderies publiques peuvent aider à soulager le fardeau des ménages. Il estime qu’il faudra davantage de services sociaux et de changements de politiques pour répondre à la crise actuelle à Whitehorse.

Sans action urgente, il faut s'attendre à une hausse substantielle du coût de la vie en 2024 , prédit-il.

Avec les informations de Caitrin Pilkington