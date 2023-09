5 informations révélées lors de la fuite concernant le litige Microsoft-FTC

Une fuite majeure de documents tirés de l’audience de Microsoft auprès de la Federal Trade Commission (FTC), en vue de l’acquisition d’Activision-Blizzard, révèle des projets du géant américain pour les prochaines années.

Les informations issues de cette fuite sont à prendre à la légère, car elles pourraient déjà dater et avoir changé depuis.

1- La prochaine génération de console Xbox

Une console hybride, qui combine le matériel physique et l’informatique en nuage (cloud) : voici ce que réserverait Microsoft à ses adeptes à compter de 2028, d’après des plans provisoires du géant.

L’entreprise souhaiterait faire de la prochaine génération de console une plateforme immersive de jeux et d'applications .

2- De nouveaux jeux Doom et Dishonored

Doom est l'un des premiers jeux de tir à la première personne, un genre qu'il a grandement contribué à démocratiser. Photo : id Software

Dans les documents qui ont fuité, on trouve aussi la feuille de route de l'éditeur de jeux américain Bethesda pour les exercices fiscaux de 2020 à 2024, ainsi qu’une liste de jeux, en partie déjà annoncés, et d’autres, pas encore.

Parmi ceux-ci, on note Doom Year Zero, qui serait prévu pour 2023, ainsi que Dishonored 3 et Ghostwire: Tokyo, prévus pour 2024.

Les versions rematricées de Fallout 3 et d’Oblivion pourraient également être en préparation en vue d’une sortie en 2024.

3- De nouvelles Xbox Series S et X

La console actualisée Xbox Series X adopte une nouvelle forme cylindrique. Photo : Microsoft

L’entreprise pourrait lancer de nouvelles versions de mi-parcours pour ses consoles, à partir de l’automne 2024.

Elle aurait prévu une version sans disque de sa console Xbox Series X (novembre 2024), qui adopterait une apparence cylindrique. Moins énergivore, l’appareil au nom de code Brooklin serait doté d’un port frontal USB-C, du wi-fi 6E, du Bluetooth 5.2 et d’une capacité de stockage doublée à 2 To. Son coût : 500 $ US (672 $ CA).

Pour ce qui est de la Xbox Series S (nom de code Ellewood), prévue en septembre 2024, elle serait dotée d’une capacité de stockage de 1 To.

4- Une nouvelle manette

La manette au nom de code Sebile promet d'être plus immersive. Photo : Microsoft

Les joueurs et les joueuses pourraient tenir en leur main une nouvelle manette de jeu bicolore au nom de code Sebile, à compter de mai 2024.

La manette, modulaire, serait dotée d’un accéléromètre intégré et d’un système haptique. Elle serait également munie de boutons plus silencieux et d’une batterie remplaçable pour une meilleure réparabilité.

5- Phil Spencer aurait aimé racheter Nintendo

Dans un courriel datant de 2020 adressé aux directeurs marketing de Nintendo, on apprend que le directeur de Xbox, Phil Spencer, aurait aimé acquérir Nintendo, dans ce qui aurait été le moment le plus important de sa carrière .

Le directeur y avance que Nintendo est son principal atout dans le domaine des jeux et que Microsoft serait l’entreprise américaine tout indiquée pour cette acquisition, convaincu que ce serait une bonne chose pour les deux entreprises .

Avec les informations de The Verge, Engadget et Axios