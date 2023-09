Les travaux vont bon train à Edmundston après la tempête de pluie de juin

Les travaux de réparation avancent bien, selon la Ville d'Edmundston, à la suite de la tempête de pluie qui a fait des dommages à certaines infrastructures municipales, le 29 juin dernier.

À fin fin juin, la région avait été particulièrement touchée par des vents violents et de fortes pluies. Une section de la route 120 avait été endommagée et des citoyens du secteur de Saint-Jacques ont eu des refoulements d'égouts.

Un point de presse a eu lieu mardi pour faire le point sur l'évolution des travaux. Le maire d'Edmundston Éric Marquis était accompagné du directeur aux opérations Richard Daigle et du coordonnateur aux mesures d'urgence Jacques Doiron.

Ouvrir en mode plein écran Selon la ville d'Edmundston, les travaux vont bon train. Photo : Radio-Canada

La ville d'Edmundston a notamment embauché une firme qui procédera à une étude des systèmes d’égouts et d’eaux pluviales du quartier Saint-Jacques.

Plusieurs résidences de ce quartier avaient été inondées par des crues soudaines et des refoulements d'égouts lors de la tempête.

On prend le réseau, on fait un constat de qu'est-ce qu'il a de l'air aujourd'hui pis on le regarde avec tous les éléments, les dimensions des conduites, la configuration du réseau. Puis on analyse pour voir s'il y a des maillons faibles , explique Richard Daigle.

Le coprésident du comité citoyen de Saint-Jacques David Couturier – qui été victime de refoulements d’égouts dans sa résidence – espère que les prochaines étapes avancent rondement.

Ce qui est très réconfortant pour aujourd'hui, on vient de savoir qu'on va de l'avant avec le conseil municipal avec notre demande de résolution.

J'espère juste que la mise en œuvre de cet état des lieux et le rapport final vont se faire aussi rapidement.

Ouvrir en mode plein écran David Couturier a été victime de refoulements d'égouts à sa résidence. Il est le coprésident du comité citoyen de Saint-Jacques. Photo : Radio-Canada

Une route pour remplacer le pont

La ville d'Edmundston a eu la confirmation lundi que le pont temporaire sur la route 120 sera remplacé par une route à deux voies, et ce, avant la saison hivernale.

On est très très satisfait, ça continue encore aujourd'hui puis je dois vous dire que ça va continuer jusqu'à ce qu'on voit de la neige , affirme Éric Marquis, maire d’Edmundston.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick a construit un pont temporaire sur la route 120 entre Edmundston et Haut-Madawaska après les dégâts causés par la tempête de pluie du 29 juin. (archives) Photo : Gracieuseté/Éric Marquis

Une réunion publique est prévue mardi soir à l'hôtel de ville d'Edmundston. Le comité citoyen de Saint-Jacques s'entretiendra avec le conseil municipal afin d'obtenir des précisions sur les travaux dans leur secteur.