La Ville de Drummondville vient d’entériner un règlement d’emprunt de 6, 4 M$ pour procéder à la réfection du stade de baseball Jacques-Desautels.

L’équipement sportif qualifié de désuet depuis plusieurs dizaines d’années subira une cure de jouvence qui comprendra de nouveaux vestiaires pour les joueurs et les arbitres de même qu’une aire de restauration.

Des gradins modernes de plus de 800 places seront également construits. Les activités de démolition doivent s’amorcer cet automne.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs centaines de personnes pourront assister aux matchs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

C’est une infrastructure complètement désuète qui a besoin d’amour. Beaucoup d’amour. Le conseil municipal s’était engagé à résoudre les diverses problématiques, et c’est ce qu’on fait, mentionne la mairesse, Stéphanie Lacoste, dans un communiqué. On prend le taureau par les cornes et on propose à la communauté un stade moderne où il sera enfin agréable de jouer et de regarder du baseball.

Ouvrir en mode plein écran De nouveaux vestiaires seront aménagés. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Un appel d’offres sera lancé au cours des prochains mois afin de dénicher un entrepreneur pour exécuter les travaux.

Plus de détails à venir.