La hockeyeuse septilienne Ann-Sophie Bettez a été repêchée lundi soir par l'Équipe Montréal de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

C'est justement depuis Montréal que l’attaquante a entendu son nom lors de la soirée de repêchage qui se tenait à Toronto.

C'est un peu ce que j'espérais de pouvoir faire partie de cette équipe. J'ai été très contente [d’être sélectionnée] par l'équipe de Montréal. Beaucoup d'excitation hier.

Choix de quinzième ronde, l'ancienne capitaine de la Force de Montréal pourrait devenir la doyenne de la nouvelle formation.

Même si Ann-Sophie Bettez conserve son calme en entrevue, elle se dit fébrile à l'idée de commencer la saison. Par contre, il n’y a rien de garanti. C'est la première fois qu'il y avait un repêchage de la sorte , ajoute-t-elle.

Plus tôt en septembre, l'Équipe Montréal a conclu des contrats avec Marie-Philip Poulin, Ann-René Desbiens et Laura Stacey, toutes trois médaillées des Jeux olympiques à plusieurs reprises.

Ann-Sophie Bettez pourrait ainsi jouer à leur côté si ce repêchage se concrétise en signature. Ça va être beaucoup de talents qui vont jouer ensemble. C'est les meilleures qui jouent dans ces équipes. La compétition va être féroce, c’est sûr , dit-elle.

La formation montréalaise se réunira jeudi afin de préparer la saison qui doit débuter en janvier prochain. Six équipes s’affronteront au sein de la LPHF : Montréal, Toronto, Ottawa, New York, Chicago et Minneapolis–Saint Paul.