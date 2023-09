Une page se tourne au Hamilton Spectator

Un choc pour de nombreux journalistes. La salle de rédaction du Hamilton Spectator va fermer au début du mois d’octobre. Pour autant, cela ne signifie pas que le journal n’existera plus. Les publications papier et en ligne continueront.

Il s’agit là d’un des plus anciens journaux de l’Ontario. The Hamilton Spectator publie depuis 1846. Près d’une cinquantaine de journalistes sont concernés par cette coupe budgétaire.

Une lourde décision prise par le propriétaire, un moyen pour la société mère Torstar d’économiser de l’argent. Le média connaît des difficultés financières, notamment depuis la crise sanitaire liée à la COVID et la perte continue de revenus publicitaires.

Bob Hepburn, porte-parole de Torstar Corporation, qui publie le Toronto Star, The Hamilton Spectator et les journaux communautaires Metroland, a refusé une demande d'entrevue. Mais il a déclaré que la société reste pleinement engagée envers The Hamilton Spectator, ses lecteurs et ses annonceurs, tant sur papier qu'en ligne .

D'autres médias concernés

Torstar appartient à Nordstar Capital. Ce fonds d’investissement a également annoncé, la semaine dernière, le licenciement de 605 personnes et a placé Metroland, la division qui possède 71 journaux communautaires et 6 quotidiens régionaux, sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Les publications communautaires de Metroland sont désormais entièrement en ligne.

Le syndicat monte au créneau

Face à cette situation, Unifor qui représente certains des travailleurs licenciés par Nordstar promet une riposte. Nous utiliserons toutes les actions juridiques à notre disposition pour lutter contre ce traitement inhumain de nos membres , a déclaré Carleen Finch, présidente de la section locale 87-M d'Unifor, qui représente 106 des travailleurs concernés.

Un véritable choc pour de nombreux journalistes. Mark Newman et Kevin Werner, travaillent au Hamilton Community News, un média sous l'égide de Metroland, depuis 1996 et 1999 respectivement. Ils font tous deux partie des personnes licenciées. Leurs emplois prendront fin après décembre.

Une inquiétude sur l'avenir de l'information locale

Tous deux croient que les changements priveront des communautés d'information locale.

Selon Mark Newman, les consommateurs d'information en seront plus pauvres. Ils en apprendront moins sur leur ville, moins sur tout .

De son côté, Kevin Werner estime qu’il sera compliqué pour les journalistes qui demeureront en poste de couvrir l'ensemble de l’actualité. Ce sera un défi pour eux de le faire ou ils devront décider s'ils ont les ressources pour le faire.