Feist, The Sadies, Gayance : Qui remportera le prix de musique Polaris ?

Le prix Polaris sera décerné mardi à Toronto au meilleur album canadien de l’année selon un jury formé de plus de 200 membres des médias musicaux au pays.

10 artistes sont en lice pour remporter le titre accompagné d’une bourse de 50 000 $ offerte par Slaight Music. Les voici.

Alvvays ー Blue Rev

Originaire de l'Île-du-Prince-Édouard et établi à Toronto, le groupe a sorti Blue Rev, son troisième album, en octobre dernier. C’est un album indie pop aux influences shoegaze mettant de l’avant la voix vaporeuse de la chanteuse Molly Rankin.

Aysanabee ー Watin

C’est le premier album de l’artiste oji-cri Evan Pang. Il est le premier artiste à paraître sous l'étiquette autochtone Ishkōdé Records, établie à Ottawa. Watin est un album soul alternatif sur lequel on peut entendre les conversations téléphoniques entre l’artiste et son grand-père, enregistrées durant la pandémie.

Begonia ー Powder Blue

Paru en février, l’album indie pop de l’artiste de Winnipeg est axé sur la voix d’Alexa Dirks et sur ses paroles poétiques, centrales à l'œuvre.

Dan Mangan ー Being Somewhere

Né en Colombie-Britannique et double lauréat d'un prix Juno, Dan Mangan est nommé cette année pour son septième album. Being Somewhere contient des chansons folk réconfortantes et des textes qui parlent de bienveillance et d’entraide.

Daniel Caesar ー Never Enough

Daniel Caesar est un auteur-compositeur-interprète RnB ontarien. Sur Never Enough, son troisième album, il délaisse les beats électros pour intégrer des guitares, du piano et de la batterie sur des chansons traitant principalement de cœurs brisés.

Debby Friday ー Good Luck

Debby Friday est née au Nigeria, a grandi à Montréal et vit à Toronto. Good Luck est son premier album complet. Inspirée par les raves et les DJs de partout dans le monde, elle a commencé à produire sa propre musique électronique en 2017. Good Luck se démarque par le mélange des genres, de la musique punk à la techno.

Feist ー Multitudes

Détentrice du prix Polaris 2012 pour son album Metals, Feist s’est illustrée cette année avec Multitudes, un album créé à la suite du décès de son père et de l’adoption d’un enfant. Plusieurs des chansons ont été produites directement sur scène dans le cadre d’une résidence de création en 2021-2022, des concerts intimes durant lesquels elle explorait les écosystèmes relationnels des gens.

Gayance ー Mascarade

Montréalaise d'origine haïtienne, Aïsha Vertus, alias Gayance, a œuvré comme DJ dans plusieurs grandes villes du monde avant de faire paraître ce premier album. On y entend ses influences électroniques, mais aussi ses intérêts pour le free jazz, la bossa nova et ses souvenirs de voyages ramenés de partout.

Snotty Nose Rez Kids ー I’m Good, HBU?

Le duo hip-hop britanno-colombien a offert en décembre un concentré musical de 22 minutes. Ce cinquième album mélange des dénonciations d’injustices senties et beaucoup de tournures de phrases humoristiques.

The Sadies ー Colder Streams

Colder Streams est le onzième album du groupe alternatif torontois et le dernier enregistré avec le membre fondateur Dallas Good avant qu’il décède d’une maladie cardiaque en février 2022. L’album, décrit par plusieurs critiques comme le meilleur du groupe, a principalement été enregistré au studio Skybarn à Montréal par Richard Reed Parry.

Qui succèdera à Pierre Kwenders?

Les 10 albums ont été choisis par le jury à partir de la longue liste formée de 40 candidats. Celle-ci incluait entre autres Alexandra Stréliski, Philippe Brach, Thierry Larose et Bibi Club.

Le Montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders a remporté les honneurs l’an dernier pour José Louis And The Paradox Of Love. Backxwash (2020), Kaytranada (2016), Karkwa (2010) et Patrick Watson (2007) ont notamment remporté la distinction dans le passé.

Le prix de musique Polaris sera remis ce soir au Massey Hall de Toronto. Onze personnes du jury ont été sélectionnées et se sont réunies pour déterminer le lauréat.