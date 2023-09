Maintenant qu’Ottawa a annoncé l’élimination de la TPS pour la construction de nouveaux immeubles locatifs, le promoteur immobilier William Trudel presse François Legault de faire la même chose avec la TVQ. « J’invite le gouvernement du Québec à réfléchir sérieusement au fait que le logement n'est pas un bien de luxe », affirme le président, fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation.

On ne taxe pas l'alimentation, on ne taxe pas les soins dentaires et on ne taxe pas certains produits d'hygiène féminine parce que ce n'est pas un choix dans la vie , illustre M. Trudel.

Selon le promoteur, la logique devrait être exactement la même en matière de logement. Je ne pense pas que d'être logé convenablement, c'est un choix , énonce-t-il.

La récente décision d’Ottawa d’exempter les nouvelles constructions d’immeubles locatifs de la TPS est un pas dans la bonne direction , croit M. Trudel, qui réclamait cette mesure depuis des années. Québec doit vite emboîter le pas, selon lui.

C’est d’ailleurs ce que réclame le gouvernement de Justin Trudeau, qui confirme avoir envoyé une lettre au gouvernement de François Legault afin qu’il réponde par l’affirmative comme l’ont déjà fait l’Ontario, la Colombie-Britannique ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador.

On pense que c'est une mesure à moyen terme qui va aider à construire des habitations plus vite et à meilleur coût. Selon nous, c'est de nature à aider dans la crise du logement qu'on vit présentement.

Trudel Corporation mène notamment le projet de conversion du centre commercial Fleur de Lys, à Québec, dont la phase 1 doit être livrée au printemps 2025. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Des millions à investir ailleurs

M. Trudel cite en exemple son projet de conversion du centre commercial Fleur de Lys, à Québec. La phase 1 doit notamment permettre de livrer 480 unités de logement au printemps 2025.

Si le projet avait été exempté de la TPS , cela lui aurait permis d’épargner plusieurs millions de dollars , qu’il aurait rapidement pu investir ailleurs. Si la TVQ était aussi éliminée, les sommes disponibles seraient encore plus importantes.

Cet argent-là qui n'est pas [utilisé comme] mise de fonds sur la première phase, en partie, pourra être utilisé comme mise de fonds sur la deuxième phase. Assurément, à moyen terme, cette mesure-là est de nature à accélérer notre projet.

M. Trudel estime par ailleurs que des coûts de réalisation moins élevés pour les immeubles locatifs finiront par se traduire par des loyers moins chers. À moyen terme, le marché va s'ajuster par l'offre et la demande , analyse-t-il.

Trudel Corporation a calculé que pour un quatre et demi de taille moyenne, dans le marché de la ville de Québec, environ 500 $ du loyer mensuel payé par un locataire est constitué de la ribambelle de taxes que doivent éponger les propriétaires immobiliers.

Ce sont des taxes municipales, des taxes de bienvenue, taxes scolaires, TPS, TVQ, la musique dans l'ascenseur est taxée et l'ascenseur [...] est taxé aussi!

C’est aussi l’un des arguments utilisés par Ottawa pour défendre sa décision d’éliminer la TPS pour la construction d’immeubles à logements.

Elle changera aussi le type de logements construits, de sorte que nous aurons plus de logements locatifs abordables, au lieu de condos loués à des prix plus élevés , indique par courriel Kevin Collins, attaché de presse du ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser.

Plus de profits?

Ce n’est toutefois pas l’avis de la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), qui s’oppose à la mesure mal ciblée d’Ottawa.

Il y a un risque avec cette nouvelle mesure que les fonds publics dont on se prive n'aillent pas au bon endroit et servent à augmenter les profits de l'industrie , analyse Véronique Laflamme.

Il n'y a aucune garantie, d'une part, que ces sommes-là vont permettre la construction de logements réellement abordables. D'autre part, il n’y a aucune garantie que ces sommes vont permettre de construire des logements moins chers, comme on l'a entendu la semaine dernière.

Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU Photo : CBC / Julia Page

Le président de Trudel Corporation lui donne en partie raison. À son avis, même si les prix des logements pourraient légèrement diminuer grâce à des congés de taxes sur la construction, lorsqu’on parle de logement social ou de logement abordable, les solutions doivent venir d’ailleurs.

On essaye d'en faire et c'est difficile, dit William Trudel. Les différents paliers de gouvernement, les différentes organisations comme la SCHL , présentement, ne suivent pas la cadence pour nous aider à développer plus vite.

Selon Véronique Laflamme, si le gouvernement du Québec devait éliminer la TVQ pour la construction d’immeubles locatifs, la mesure ne devrait pas s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, mais seulement aux projets à but non lucratif, comme les coopératives.

Québec incertain

Le gouvernement du Québec n’est cependant pas prêt à prendre une décision.

Nous analysons actuellement la proposition du fédéral et sa pertinence pour le Québec. Nous allons prendre le temps de faire une analyse rigoureuse , indique par écrit Claudia Loupret, attachée de presse du ministre des Finances, Eric Girard.

En entrevue à Zone Économie sur ICI RDI, le ministre Girard a affirmé que le congé de TVQ serait une mesure dispendieuse qui aurait un effet assez faible pour les locataires .

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

À l’heure actuelle, le gouvernement provincial offre un remboursement partiel de la TVQ pour la construction d’immeubles locatifs, mais à condition notamment que la juste valeur marchande des unités soit inférieure à 225 000 $, un montant dépassé qui rend la mesure presque caduque, selon William Trudel.