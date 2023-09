Immersion communautaire chez les recrues du SPVM : des policiers désarmés... Vraiment?

Radio-Canada a appris que des patrouilleurs armés pourraient être appelés à veiller sur la protection des recrues du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui, dans le cadre d'un nouveau projet d'immersion communautaire, se présenteront dans des organismes en civil et sans leur arme de service.

Le projet Immersion MTL vise à mieux comprendre les codes des différentes communautés et de la rue.

Selon des documents internes consultés par Radio-Canada, une cote de sécurité a été donnée à chaque partenaire communautaire du SPVM , afin de déterminer le niveau de risque qu'ils représentent pour la police. Ils sont près d'une cinquantaine d'organismes à participer à Immersion MTL.

Un service d'ordre faisant appel à 12 postes de quartier, selon l'emplacement des locaux des différents partenaires communautaires, a été mis en place pour mobiliser un duo de patrouilleurs prêt à intervenir quand on considère qu'un organisme représente un danger.

Cette cote, c'est plutôt une cote de réputation qui nous a été attribuée à travers le regard de la police. Elle est basée sur quels critères, par qui exactement, et pourquoi était-ce nécessaire? , a réagi avec stupéfaction Jaëlle Begarin, directrice générale de la Maison du Père, qui ne savait rien de cette mesure à l'égard de son organisme.

Ouvrir en mode plein écran La Maison du Père accueille les personnes en situation d'itinérance du centre-ville de Montréal pour leur offrir un toit pour la nuit. Photo : Radio-Canada

Le SPVM présente ses excuses

Appelée à réagir, la haute direction du SPVM y est allée d'un mea-culpa dès le début de l'entrevue accordée à Radio-Canada.

La première chose que je vous dirais est que nous avons été maladroits avec l'appellation de ce système-là. Et on tient à s'en excuser auprès de nos partenaires. On réalise la perception, l'impact que ça peut engendrer chez eux , a déclaré l'inspecteur David Shane, responsable des communications et porte-parole corporatif du SPVM .

On est tellement reconnaissants envers nos partenaires qui sont avec nous dans ça [le projet Immersion MTL], de nous donner des accès... La dernière chose que l'on veut, c'est de créer des malaises avec eux.

Ouvrir en mode plein écran L'inspecteur David Shane, responsable des communications et porte-parole corporatif reconnaît que le SPVM a été maladroit avec ses partenaires communautaires. Photo : Radio-Canada / Photo: Steve Rompré

Le directeur du SPVM , Fady Dagher, avait annoncé en mai dernier, lors de la conférence de presse qui marquait ses 100 premiers jours en poste, que ses futurs policiers montréalais allaient faire partie à l'embauche d'un nouveau projet baptisé Immersion MTL , décrit comme la pierre angulaire de son mandat.

L'objectif du directeur était de changer le visage de la police en brisant les biais inconscients des prochains jeunes policiers qui viendront travailler à Montréal.

Inspiré de la police de proximité de Longueuil

Immersion MTL est la mouture montréalaise du projet des policiers du Réseau d'entraide sociale et organisationnel (RESO) qu'avait mis en place Fady Dagher à l'époque où il était directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), qui a démarqué sa candidature et lui a permis de devenir directeur du SPVM .

Après vérifications, la police de Longueuil n'a cependant jamais eu à établir de cote de sécurité pour chaque partenaire, et encore moins à prévoir des duo d'agents armés prêts à intervenir.

C'est incompréhensible. J'ai participé à la préparation du projet RESO . Jamais le Service de police de l'agglomération de Longueuil [SPAL] n'a eu besoin d'avoir des back-up de policiers armés quand ceux en civil passaient du temps dans les organismes de la Montérégie , rappelle la directrice générale de la Maison du Père.

L'âme du projet repose sur la confiance. Il n'a jamais été question d'uniformes, d'armes de service ou secondaires, ou encore moins de back-up, quand on a accepté d'être partenaire du SPVM pour accueillir des recrues , s'indigne Jaëlle Begarin.

L'objectif est de briser des stigmates. Impliquer toute forme d'uniforme et d'armes, même indirectement, ne crée pas de liens de confiance.

Oui, on se base sur l'expérience de Longueuil. C'est la première fois qu'on l'amène à Montréal. C'est clair qu'on ne peut pas être parfait du premier coup. Il y a des éléments qui fonctionnent super bien, mais d'autres devront être améliorés en cours de route , admet l'inspecteur David Shane.

Ouvrir en mode plein écran Immersion MTL est inspiré du projet des policiers du Réseau d’entraide sociale et organisationnel au SPAL, qui a fait la réputation du chef de police Fady Dagher. Photo : Ivanoh Demers

Un système de cotes de risque

Toujours selon nos informations, chaque organisme communautaire qui est partenaire d'Immersion MTL au SPVM a reçu une cote de niveau de risque (A, B, C ou D) pour la sécurité de ses nouveaux policiers.

J'ose à peine imaginer le scénario inverse, si les organismes communautaires avaient leur propre système de cote de sécurité pour chaque poste de quartier du SPVM , lance la directrice générale de la Maison du Père.

Codification des organismes communautaires COTE A : PRÉSENCE PROACTIVE Patrouille proactive et préventive des unités à proximité des lieux lors du statut de disponibilité. Obligation de rester près des lieux où se trouvent les recrues en immersion. COTE B : ATTENTION SPÉCIALE Attention spéciale de la part des unités du secteur pendant l’activité Immersion MTL. Garder l'oreille attentive en cas d'appel au 911. COTE C : À TITRE INFORMATIF Diffusion de la tenue d’une activité Immersion MTL chez un partenaire du secteur. Aucune mesure particulière. COTE D : AUCUNE CLIENTÈLE SUR PLACE Aucune clientèle sur place lors de la présence des recrues. Source : SPVM

C'est donc dire que, selon les documents, des renforts policiers ne seront jamais bien loin de ceux en civil si la situation le nécessite.

Malgré cela, le SPVM assure qu' il n'y aura pas de véhicules réservés pour aller s'installer devant un organisme .

Ça nuirait au fonctionnement, à l'esprit même de cette immersion-là , nous dit-on.

La direction de la police de Montréal évoque plutôt un plan d'accompagnement des recrues qui a été mis sur pied par les responsables d'Immersion MTL.

Comme employeur, on se doit d'assurer la sécurité de nos employés. C'est même une responsabilité paritaire avec les syndicats. On a voulu mettre en place des mesures, pour s'assurer que des policiers sur le terrain soient au courant de la présence de recrues dans des ressources présentes dans leurs territoires [de poste de quartier] , explique le porte-parole corporatif du SPVM .

Sur l'île de Montréal, il y a 29 postes de quartier. C'est autant d'équipes différentes de travail. Il y a aussi des horaires différents, qui font partie de notre politique de conciliation travail-famille. Pour que tout le monde soit en cohérence dans chaque quartier, avec nos recrues qui sont à différents endroits en même temps, c'était un gros défi. Et on a choisi de le faire de cette façon-là.

Ouvrir en mode plein écran Un plan d'intervention impliquant plusieurs poste de quartier a été préparé pour fournir des duos de patrouilleurs en renfort en cas de besoin d'intervention policière pour débuter le projet Immersion MTL. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

« Nous ne sommes pas dangereux »

Lorsqu'un organisme a la cote A, soit la plus risquée pour la sécurité des recrues policières, les postes de quartier ont la directive de s'assurer que ces jeunes policiers ne soient jamais à découvert.

Jusqu'à maintenant, seuls Transition Centre-Sud et Maison de Transition de Montréal inc. ont reçu cette évaluation de risque, selon nos informations.

Nous sommes une maison de transition. On héberge des hommes judiciarisés en réinsertion sociale qui ont été évalués à un niveau de risque suffisamment acceptable pour être remis en liberté sous conditions dans la communauté. Je peux vous dire qu'en 21 ans, depuis que je suis ici, il n'y a jamais eu d'événements dramatiques qui se sont passés , a réagi Judith Deslauriers, directrice de Transition Centre-Sud.

Nous ne sommes pas dangereux , estime la gestionnaire de la maison de réinsertion sociale.

Lors des visites de jeunes agents à Transition Centre-Sud, la directive serait donc que les policiers de la 2e relève communiquent avec ceux de la 3e relève et attendent d'être relevés avant de quitter les lieux .

Habituellement, les gens en maison de transition ne sont pas agressifs. Ils sont plus reconnaissants de la chance qui leur est donnée de faire [la preuve de leur capacité à] se reprendre en main. On s'entend que ces gars-là sont des pères de famille, des frères, des fils.

Parmi les partenaires communautaires qui se préparent à accueillir les recrues du SPVM , une vingtaine ont déjà reçu la cote B, tels que l'Accueil Bonneau, l'Itinéraire, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, la Maison du Père et la Maison des Amis du Plateau Mont-Royal.

Ces organismes comprennent notamment un endroit où l'on prépare des repas communautaires pour des familles moins nanties, un média communautaire sans but lucratif, ou encore un centre d'hébergement pour femmes ou enfants violentés.

Les autres partenaires communautaires ont obtenu la cote C. On compte entre autres dans cette liste le Carrefour populaire de St-Michel, Giants Steps - À pas de géants, ou encore l'Association IRIS.

Des excuses, mais un maintien du système d'évaluation

Le SPVM affirme que contrairement au programme des policiers RESO à Longueuil, ses candidats ne sont pas des policiers expérimentés, mais des recrues fraîchement embauchées.

On s'adresse à des recrues qui n'ont pas l'expérience policière d'un vétéran , mentionne l'inspecteur David Shane.

Or, lorsqu'on souligne que les nouveaux policiers embauchés ne sont pas des cadets, mais ont réussi leur formation de gendarme à l'École nationale de police du Québec, le SPVM affirme que la réalité montréalaise comporte plus de risques que celle de Longueuil.

À Montréal, comme partout ailleurs, il peut arriver des événements impromptus qui n'ont aucun rapport avec l'immersion. Mais on veut être capable de les accompagner s'il se passe quelque chose... Que nos recrues sentent qu'elles peuvent appeler des collègues qui ont plus d'expérience. Qui vont pouvoir venir les épauler s'il arrive un événement , répond le porte-parole corporatif du SPVM .

Ce sont des mesures qui ne seront pas visibles à leur œil. Parce qu'essentiellement, on parle de quoi? On parle d'aviser la centrale 911 que des policiers se trouvent à un endroit. Ils ont quand même un statut d'agent de la paix. Même si on les envoie en immersion, en civil et sans arme, légalement ils ont le statut d'agent de la paix.

La police de Montréal assure que ce système de cote pour assurer la sécurité des recrues n'aura pas d'impact sur le fonctionnement des immersions des jeunes policiers chez les organismes.

On n'a pas voulu faire de cachette. C'était de nature administrative et opérationnelle , conclut l'inspecteur et porte-parole corporatif du SPVM .