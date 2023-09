Le CISSS de l’Outaouais assurera la gestion de la résidence La Victorienne

Une semaine après le dévoilement des conclusions d'un rapport accablant contre la résidence intermédiaire La Victorienne, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais annonce la « mise en administration provisoire » de l’établissement.

Cette décision a été annoncée par voie de communiqué, mardi, par le président-directeur général (PDG) du CISSS de l’Outaouais, Yves St-Onge.

Cette décision s’appuie sur l’article 309.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui permet au PDG de désigner une personne pour assumer l’administration provisoire de la ressource intermédiaire , explique le CISSS de l’Outaouais.

La mise en place de l’administration provisoire a été décidée à l’égard de la situation actuelle de la Résidence La Victorienne et du fait que nous avons des questionnements sur la capacité de la résidence intermédiaire d’assurer la qualité des soins et la sécurité des résidents , peut-on également lire dans le communiqué de presse.

Le CISSS de l'Outaouais a nommé Marc P. Desjardins, gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux, à titre d'administrateur provisoire.

Pendant l'administration provisoire, l'ensemble des pouvoirs de l’exploitant de la ressource intermédiaire sont suspendus et sont alors exercés par l’administrateur provisoire nommé , explique-t-on. Cette décision a pour objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et services offerts dans la résidence.

La semaine dernière, Radio-Canada partageait les conclusions d’un rapport de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui notait plusieurs manquements décelés au sein de la résidence intermédiaire.

La commissaire aux plaintes expliquait notamment que, de septembre 2021 à juin 2022, soit un an après l’ouverture de la résidence, 11 dossiers de signalements à l’endroit de la résidence intermédiaire La Victorienne avaient été soumis par les proches des résidents à son bureau.

Il faut que les choses changent , dit le ministre Carmant

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a réagi à la nouvelle, mardi après-midi. Dans une réponse écrite transmise par son bureau, le ministre réclame des changements face à une situation qu’il a qualifiée d' inacceptable .

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant (Photo d'archives) Photo : (Sylvain Roy Roussell/Radio-Canada)