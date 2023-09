L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a un nouveau projet de résidence dans ses cartons afin de répondre à la crise du logement. L’établissement souhaite acquérir un bâtiment qui appartient aux Ursulines de Rimouski, ce qui lui permettrait d’ajouter 34 chambres étudiantes à son offre dès l’automne 2024.

L'immeuble en question est situé devant l'Université, juste à côté du couvent des Ursulines de Rimouski que l' UQAR convoite également. L’institution y loue déjà des locaux depuis trois ans. Elle est actuellement en négociation avec les Ursulines à ce sujet, mais la transaction n’est pas conclue.

L’ UQAR ira tout de même de l’avant prochainement avec un appel d’offres pour plans et devis en plus d’avoir déjà fait une demande de financement auprès du ministère de l’Enseignement supérieur.

Ce projet-là pourrait aller plus rapidement.

On est optimiste. Comme c’est une transformation et qu’il n’y a personne dans le bâtiment, ça peut aller assez rondement , estime le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines.

Plusieurs étudiants ont dû faire une croix sur leurs études à l’ UQAR cette année en raison de la pénurie de logements. L’établissement est donc en mission afin de trouver des solutions de logement rapidement, notamment avec l’acquisition du couvent des Ursulines de Rimouski.

Par ailleurs, l' UQAR a aussi le projet plus ambitieux de construire une résidence de 100 chambres. Elle a toutefois dû annoncer à la fin août le report à l’automne 2025 de la livraison du bâtiment. M. Desbiens assure que la demande de financement au Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) sera acheminée à la date limite, soit le 22 septembre.

Ouvrir en mode plein écran L'esquisse mise à jour du futur pavillon qui abritera le nouveau programme de médecine vétérinaire à l'automne 2025. Photo : Gracieuseté : UQAR

Pavillon de médecine vétérinaire : l’échéancier tient la route

Les solutions d’hébergement sont d’autant plus attendues que l’ UQAR accueillera dès septembre 2024 les 24 premiers étudiants du programme de médecine vétérinaire.

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, Benoit Desbiens, a d’ailleurs offert une mise à jour du projet de construction du nouveau pavillon qui accueillera le nouveau programme.

Le projet est évalué à 43 millions de dollars, pour le moment. Le gouvernement injectera 38 millions de dollars et l' UQAR doit pour sa part investir cinq millions de dollars.

L’octroi du contrat à un entrepreneur sera fait en novembre. Le début des travaux est aussi prévu d’ici la fin de 2023. La livraison du nouveau pavillon est prévue en juillet 2025. L’Université prévoit déjà un plan B en cas de report.

Il faut toujours prévoir les imprévus. Si jamais on a un petit décalage de quelques mois, est-ce qu’on peut intégrer le bâtiment en partie, livrer ce qui est le plus urgent partiellement et finir une autre section un peu plus tard? On va regarder tous les scénarios , assure M. Desbiens.

La première cohorte attendue à l’automne 2024 devra donc amorcer ses études dans des locaux de transition déjà existants. L’ UQAR devra cependant réaménager ces espaces. Elle lancera d’ici la fin du mois de septembre un appel d’offres en ce sens. Les travaux auront lieu de janvier à juin 2024.

Le réaménagement de la voie de circulation à l’arrière de l’ UQAR est déjà en cours. Les travaux qui prévoient l’ajout de voies pour cyclistes et piétons devraient se terminer d’ici novembre. Il y aura 25 espaces de stationnements en moins à la fin de ces travaux. L’Université compte d’ailleurs demander à la Ville s’il est possible d’utiliser des espaces de stationnement du Complexe sportif Desjardins afin de pallier la situation.

Les arbres de la discorde

Des étudiants de l’ UQAR ont voté la semaine dernière pour un mandat de grève afin de s'opposer à l'aménagement du futur pavillon de médecine vétérinaire sur le lieu désigné.

L’Université a dû faire couper une douzaine d’arbres dans le cadre des travaux préparatoires. L’institution précise aussi avoir apporté des modifications à son projet après des consultations plus tôt cet hiver. Celles-ci ont été présentées à la communauté étudiante le 14 juin dernier. L’institution s'engage maintenant à relocaliser 15 arbres et planter 60 nouveaux arbres.