Des résidents de West Kelowna rentrent chez eux et constatent les dégâts causés par le feu

Au cours des deux dernières semaines, des personnes évacuées en raison du feu de forêt de McDougall Creek, dans la région de l’Okanagan en Colombie-Britannique, ont pu rentrer chez elles ou vérifier si leurs propriétés ont été endommagées ou détruites.

Attisé par des vents forts et des rafales, le feu de forêt de McDougall Creek, qui a été découvert le 15 août, a endommagé ou détruit 189 propriétés, dont la grande majorité dans la région de West Kelowna.

Claire et Gerry Larose font partie des 10 000 personnes qui ont fui ce feu à la mi-août. Lorsqu’ils ont quitté leur maison il y a quatre semaines, ils n'auraient jamais imaginé qu'ils retrouveraient uniquement ses fondations.

« Dévastateur »

À la fin de la semaine dernière, les autorités ont ouvert l'accès aux quartiers de Bear Creek Road où vivent Claire et Gerry Larose depuis 36 ans. C'est dévastateur pour nos cœurs et nos âmes, c'est dévastateur de voir qu'il ne reste plus rien , a déclaré Claire Larose.

De retour avec leur chienne Diva, la famille Larose a constaté que les arbres entourant la propriété étaient carbonisés, plusieurs d'entre eux ressemblant à de grands poteaux noircis sortant du sol.

Nous savions que ce serait dévastateur, mais en le voyant, il est difficile d'y croire; toute cette zone est constituée d'endroits où nous avons fait de la randonnée , a expliqué Gerry Larose, en parlant des nombreux sentiers de randonnée à travers la forêt.

C'est un endroit que nous aimions. Tous les voisins aimaient cette région, et c'est la partie la plus difficile. Il faut laisser partir une région que l'on a aimée pendant si longtemps , a ajouté Claire Larose.

Ouvrir en mode plein écran La maison de Claire et Gerry Larose est l'une des 189 structures endommagées ou détruites par le feu de forêt de McDougall Creek qui sévit toujours dans la région de l'Okanagan. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

La solidarité du voisinage

Le couple affirme que malgré l'ampleur de la dévastation, la situation d'urgence a rapproché les voisins, car nombre d'entre eux sont confrontés à la même tâche colossale de reconstruction. Les gens ont dû se regrouper pour forcer la main [des autorités] afin d'obtenir des réponses , a indiqué Claire Larose. Je pense que tout le monde va s'entraider dans la reconstruction et la façon dont nous allons aller de l'avant à partir de maintenant.

Un peu plus loin, Jeff Findlay ramène ses animaux dans ce qui reste de l'entreprise familiale d'équitation, le Broken Rail Ranch à West Kelowna. Le feu de forêt a détruit sa maison, sa grange, d'autres bâtiments et les clôtures qui retenaient les animaux.

Un groupe d'amis est venu l’aider à déblayer les cendres et les débris et à reconstruire des clôtures. Tout est brûlé et détruit autour de nous, mais nous avons immédiatement commencé à installer des clôtures temporaires dans l'idée de récupérer nos chevaux.

Ouvrir en mode plein écran Jeff Findlay et ses proches ont entamé le remplacement des clôtures brûlées sur le ranch Broken Rail à West Kelowna, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

Retrouver son animal bien portant

Jeff Findlay et sa famille ont tout de même pu retrouver Pumba, leur truie ventrue de 140 kilos qui était trop têtue pour être chargée dans une remorque pour chevaux lors de l’évacuation et que la famille a dû laisser derrière.

Quelques jours après que le feu a ravagé la propriété, Jeff Findlay dit avoir appris que Pumba était en vie et que les pompiers l’abreuvaient et la nourrissaient, notamment avec des barres tendres. Elle a été bien nourrie. Elle a probablement pris 15 kilos et elle est en très bonne santé , a déclaré Jeff Findlay. Je pense que son plus grand problème était la solitude, et maintenant le surpoids.

Ouvrir en mode plein écran Jeff Findlay a pu charger ses 20 chevaux dans des remorques alors que l'incendie approchait en août, mais sa truie Pumba a refusé d'embarquer et est restée sur place. Quatre semaines plus tard, il a été réuni avec Pumba. Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

Un avenir incertain

Avec les arbres brûlés sur le réseau de sentiers qu'il utilise pour ses clients, Jeff Findlay s'inquiète de l'avenir de son entreprise. Je n'ai aucun revenu, ce qui signifie malheureusement que je dois vendre ma deuxième famille, à savoir mes chevaux, auxquels nous sommes très attachés.

Comme beaucoup de gens de la région, Jeff Findlay prévoit de reconstruire, mais craint que la route vers la guérison soit longue. À l’heure actuelle, 77 propriétés font encore l’objet d’un ordre d'évacuation.

Avec les informations de Brady Strachan