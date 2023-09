Loud, La Zarra et Souldia sur scène pour aider les sinistrés du séisme au Maroc 

L’humoriste québécois d’origine marocaine Rachid Badouri a fait appel à ses collègues artistes pour mettre sur pied deux spectacles-bénéfice au profit du peuple marocain, après le violent séisme qui a frappé le pays le 8 septembre dernier. L’Olympia de Montréal sera ainsi l’hôte d’une soirée d’humour le 9 octobre et d’une soirée musicale le 12 octobre.

En plus de Rachid Badouri, le spectacle d’humour mettra en scène les humoristes Laurent Paquin, Christine Morency, Eddy King, Anas Assouna, Neev Bensimon, Oussama Fares et Douaa Kachache. Il se tiendra le lundi 9 octobre à compter de 20 h.

Le concert musical pourra compter sur la participation de Loud, La Zarra, Lost, White-B, Rowjay, Souldia, MB, Ya Cetidon, Capitaine Gaza, Mikalya et 4Say. Il sera présenté le jeudi 12 octobre à compter de 20 h.

Tous les profits seront remis à la Croix rouge canadienne, qui a mis sur pied le Fonds de secours : séisme au Maroc (Nouvelle fenêtre) afin d’offrir une aide immédiate aux personnes éprouvées par la catastrophe.

Ouvrir en mode plein écran Onze artistes du Québec se relaieront sur scène le jeudi 12 octobre en soutien aux victimes du séisme au Maroc. Photo : Pollen Records

Les deux événements sont une initiative de Nous pour vous, une série de concerts caritatifs mise sur pied par Rachid Badouri il y a six ans et visant à aider les personnes touchées par des crises humanitaires. Depuis sa création dans la foulée des inondations printanières de 2017 au Québec, l’initiative a permis de récolter plus de 200 000 $.

Dans ces moments de grandes tragédies de désastres naturels, on se sent souvent très impuissant à des milliers de kilomètres de distance. Depuis le terrible séisme du 8 septembre dernier, mon cœur saigne pour le Maroc , a affirmé Rachid Badouri dans un communiqué.

Les billets pour le spectacle d’humour et le concert musical, au coût de 45 $ chacun, seront disponibles sur le site de Ticketmaster à minuit lundi soir.