On parle beaucoup des enseignants au primaire et au secondaire, mais peu de ceux qui enseignent en formation professionnelle. Ils sont plus de 7000 au Québec à avoir laissé de côté la pratique de leur métier pour transmettre leur savoir, même au prix, la plupart du temps, d’une baisse de salaire. Il faut quand même une bonne dose d’audace pour déposer ses outils de mécanicien, quitter l’atelier et entrer dans une salle de cours remplie d’élèves. C’est un véritable saut dans le vide qu’a fait Simon Turcotte, un mécanicien automobile devenu enseignant.

Dans l’une des nombreuses classes du Centre de formation professionnelle 24-Juin, des élèves attentifs écoutent leur enseignant. Ce matin figurent à l’horaire les gaz utilisés dans les systèmes de climatisation automobile et les responsabilités environnementales des mécaniciens qui les manipulent. Celui qui explique la matière connaît bien cette réalité, puisqu’il a exercé le métier avant de l’enseigner.

2000 élèves fréquentent chaque année le Centre de formation professionnelle 24-Juin de Sherbrooke.

Diplômé en mécanique automobile au Centre du 24-juin, Simon Turcotte s’est laissé tenter par la profession d’enseignant en 2008. La visite d’un de ses anciens enseignants venu superviser un élève en stage dans l’atelier de mécanique où il travaillait a été la bougie d’allumage. Il lui pose des questions et se montre intéressé. Une semaine plus tard, il reçoit un appel de la direction du Centre 24-juin, qui lui ouvre la porte du merveilleux monde de l’éducation.

J'avais le goût d'un nouveau défi et de transmettre mon savoir.

Dix ans d’études

Simon Turcotte accepte le pari, mais la transition est ardue. Ah oui, c'était stressant! s'exclame-t-il. Il se souvient très bien de ses premiers jours, debout dans la classe devant ses élèves.

En tant que mécanicien depuis une dizaine d’années, il en avait vu, des moteurs récalcitrants ou des systèmes de freinage usés à la corde. Il pouvait diagnostiquer, réparer et remplacer, mais c’était plus compliqué d’arriver à bien partager ses connaissances.

C'était difficile les premières années. Je ne peux pas dire que j'étais un très bon enseignant, avoue-t-il. Je connaissais bien la mécanique, mais quand on rentre dans une classe, il y a toute la pédagogie, la gestion d'élèves, les méthodes d'enseignement. Mais ça s'apprend avec le temps.

Comme la plupart de ses collègues, Simon a donc décidé d’aller à l’université pour obtenir son brevet. Selon des informations écrites fournies par le Département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke, les étudiants qui s'inscrivent au baccalauréat en formation professionnelle ont une moyenne d'âge de 43 ans et prennent de 8 à 10 ans pour compléter leur parcours. Les plus rapides y arrivent en 4 ou 5 ans.

Simon Turcotte a mis 10 ans pour y parvenir. Consacrer ses soirs et ses fins de semaine à des études, à travers les copies à corriger et les obligations familiales, implique de nombreux sacrifices.

Ce long parcours exigeant, qu’il a terminé il y a quatre ans, en valait la peine, selon lui. Je trouvais ça important de me retrouver dans une classe et que les élèves en avant de moi disent: "lui, il est qualifié. C'est un enseignant et non pas juste un mécanicien."

De préposé aux bénéficiaires à enseignant

L’un de ses collègues, Jean-Michel Bisaillon, est lui aussi passé par le même genre de parcours. D’abord préposé aux bénéficiaires, il est ensuite devenu infirmier auxiliaire. Arrivé à la mi-carrière, il a finalement décidé de se consacrer à l'enseignement, un intérêt qu’il avait depuis longtemps. Pendant ma formation, je me disais : "ça a l'air tellement l’fun d’enseigner." Quand je me suis lancé, j'avais l'impression d'être comme un poisson dans l’eau , se rappelle-t-il.

Jean-Michel Bisaillon est conseiller pédagogique au Centre de formation professionnelle 24-Juin.

Aujourd’hui conseiller pédagogique, il aide notamment les enseignants à monter leurs cours et à préparer les évaluations. Il estime que le passage obligé à l’université a l’avantage d’avoir des retombées concrètes, que l’enseignant peut tout de suite transmettre en classe.

Tu apprends plein d'affaires, de nouvelles notions et des stratégies que tu peux mettre tout de suite en application. Tu n’as pas l'impression d'apprendre dans le vide. C'est vraiment un plus.

Du mentorat pour les nouveaux enseignants

Le Centre 24-Juin, qui accueille 2000 élèves par année, est conscient du défi que représente l’obtention de la qualification d’enseignant. C’est pourquoi il a mis en place une série d’initiatives pour faciliter l'intégration et la rétention des nouveaux enseignants, explique le directeur de l’établissement, Éric Arseneault.

Le centre est celui qui offre le plus grand nombre de programmes au Québec. Ce sont 42 métiers différents qui y sont enseignés, dont la coiffure, la mécanique de véhicules lourds, l’assistance dentaire, l’infographie et la vente-conseil.

L'atelier de carrosserie du Centre 24-Juin.

On essaie de créer un environnement propice à développer leurs nouvelles compétences pour devenir un pédagogue. On les accompagne, on les soutient et on s'assure de faire en sorte que cette transition du métier vers la profession enseignante se passe le mieux possible , souligne-t-il.

La profession enseignante n'est pas faite pour tout le monde. La transition [entre la pratique du métier et l'enseignement] est un grand défi.

Le conseiller pédagogique Jean-Michel Bisaillon explique que le nouvel enseignant qui fait son baccalauréat est d’abord jumelé à un mentor qui l'aide à intégrer la matière, un rôle qu’occupe d'ailleurs Simon Turcotte. Ce mentor-là vient dans nos cours, nous observe et nous fait des commentaires constructifs, c'est un peu du coaching , précise Jean-Michel Bisaillon.

Un élève dans l'atelier du cours de mécanique d'engins de chantier au Centre 24-Juin.

Les nouveaux profitent également d’un suivi pour favoriser leur insertion professionnelle, soit par le biais de formations ou de cafés-rencontres. On a aussi des formations au niveau de la gestion de classe, ajoute Jean-Michel Bisaillon. Ce n'est pas parce que les élèves sont adultes que tout le monde est bien assis et que tout se passe bien.

Même si pour l'année scolaire en cours, le Centre 24-Juin compte tout le personnel qu’il lui faut avec 145 enseignants actifs, l’embauche de relève demeure un enjeu. Pour nos listes de suppléance, on aurait besoin de plus d'enseignants pour pouvoir répondre aux besoins , explique Éric Arseneault.

C'est une vocation. On a le défi d'accueillir des gens qui sont spécialistes de leur contenu, des gens qui maîtrisent parfaitement leur métier, mais qui doivent aussi devenir pédagogues.

Le Département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke précise par ailleurs que la demande d'enseignants en formation professionnelle fluctue selon les besoins du marché de l'emploi. Les secteurs de l'informatique et de l'automobile sont par exemple en forte demande. Les salaires dans ces domaines étant très compétitifs, il est plus difficile de convaincre les professionnels de quitter leur travail pour enseigner à des apprentis.

Ce passage de l'atelier à la salle de classe a toutefois été une réussite pour Simon Turcotte. Je n'avais jamais pensé aller à l'université et devenir enseignant. Pour moi, c'est une fierté!

En plus d'enseigner la mécanique automobile, Simon Turcotte fait du mentorat auprès d'étudiants au baccalauréat en enseignement professionnel.

Au-delà de sa tâche de formation auprès des futurs professionnels de la mécanique automobile, Simon Turcotte estime que sa mission est de permettre aux élèves de grandir et d’acquérir des outils qui leur seront utiles en dehors du travail. Je trouve qu'on joue un rôle important dans la vie des jeunes. On les amène à cheminer dans la vie.

Même son de cloche chez son collègue, Jean-Michel Bisaillon. Il se dit très fier de la carrière qu’il a menée jusqu’à présent et de l’impact qu’il a eu auprès de ses élèves, mais aussi des patients qu’il a soignés lorsqu’il travaillait dans le réseau de la santé.