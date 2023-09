Après avoir assisté au Sommet municipal sur l’itinérance le 15 septembre, la Ville de Rimouski fait ses efforts pour coordonner des solutions à court terme avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent afin d’assurer un toit à toutes les personnes en situation d’itinérance visible avant la saison hivernale.

On est encore en discussion avec nos intervenants, à travers cette cellule de crise pour trouver des solutions , informe le maire. La Ville a un rôle à jouer, un rôle de coordination, de leadership pour réunir toutes les parties prenantes pour faire face à la situation , affirme le maire de Rimouski, Guy Caron, lors d’une conférence de presse sur l’itinérance mardi matin.

L’hiver arrive et donc, nous aurons une situation à régler pour s’assurer que personne ne restera dehors pendant la période hivernale.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Rimouski, Guy Caron, et le directeur de l'organisme En tout C.A.S., Luc Jobin, ont expliqué les efforts en cours pour faire face à la hausse de l'itinérance à Rimouski lors d'une conférence de presse mardi matin. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

À l’instar de plusieurs villes au Québec, l’itinérance visible a pris une nouvelle ampleur cet été à Rimouski. Depuis plusieurs semaines, une dizaine de personnes dorment dans des tentes au parc de la Gare.

On n’a pas de refuges, de ressources centralisées pour faire face à la situation comme les grandes villes peuvent avoir.

Pour faire face à cette situation, Guy Caron explique que la Ville a mis sur pied une cellule de crise au début de l’été, réunissant le CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Service d'aide à la recherche de logement (SARL), la Sûreté du Québec et le Service incendie, ainsi que différents organismes communautaires. Le maire s'en remet essentiellement au CISSS pour mettre en branle des solutions à court et moyen terme. Il espère que des pistes de solution de la cellule de crise pourront être présentées au CISSS cette semaine.

Techniquement, la question de l’itinérance est sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux via les CISSS , rappelle M. Caron. Comme le problème est complexe, les solutions ne seront pas simples.

La solidarité au rendez-vous

L’itinérance à Rimouski, ce n’est vraiment pas quelque chose qui est nouveau ou qui est inédit , observe Luc Jobin, directeur de l’organisme En tout C.A.S, à la conférence de presse, mardi. Ce qui est inédit cependant, c’est qu’elle soit si visible.

Parallèlement, les signes de solidarité des Rimouskois se sont aussi multipliés, se réjouit celui-ci.

Ce qui est inédit, c’est l’élan de générosité, de solidarité qui a été exprimé dernièrement, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi les appels aux différents organismes , apprécie-t-il. On a tout intérêt à travailler ensemble!

On a souvent l’impression qu’on travaille seuls dans notre coin avec nos petits partenaires, mais c’est vraiment galvanisant d’entendre qu’il y a des gens qui se soucient des gens qui ont un sort plus vulnérable.

Luc Jobin invite les gens intéressés à fournir de l’aide aux personnes vivant un épisode d’itinérance de contacter les organismes communautaires ou le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Une ville sans logements, ou presque

Au lendemain du 1er juillet, des dizaines de familles sont restées sans logis, dans la ville qui enregistre un taux d'inoccupation des logements de 0,4 %. Et cette situation ne semble pas près de se résoudre, le nombre de mises en chantier résidentielles dans la ville bas-laurentienne ayant chuté de 50 % entre 2018 et 2022.

Ouvrir en mode plein écran La pénurie de logements à Rimouski est telle que plus de 200 étudiants étrangers admis à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) n'ont pas pu déménager dans la ville pour la rentrée cet automne. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

En août, devant l’augmentation de l’itinérance à Rimouski, des organismes de la région ont réclamé de l’aide gouvernementale pour faire face à la crise du logement et à l'augmentation du coût de la vie. De la même façon, au cours des derniers mois, des organismes ailleurs dans la province ont aussi tiré la sonnette d'alarme quant au manque de logements abordables, un facteur qu'ils jugent important dans la résolution de cette problématique complexe.

Publicité

Malgré tout, Guy Caron écarte de la main un possible rôle de la pénurie de logements dans la hausse de l’itinérance visible à Rimouski.

On a une pénurie de logements à Rimouski, mais à ma connaissance, il n’y a aucune personne dans ceux et celles qui vivent l’itinérance visible à l’heure actuelle et qui ont perdu leur logement , estime-t-il.

Même si on avait plein de logements, il y a plein de villes qui ont plein de logements disponibles et qui ont quand même des situations d’itinérance. Le logement n’est pas une condition suffisante pour s’assurer qu’il n’y a pas d’itinérance , affirme le maire.

Ce n’est pas seulement d’ouvrir un dortoir, ça prend de l’intervention, ça prend de l’accompagnement. Des ressources en intervention sociale, c’est ce dont on a besoin , croit-il.

Avec les informations d'Édouard Beaudoin