Le casse-tête des boîtes à lunch

Qui dit rentrée scolaire dit retour des boîtes à lunch. Et pour bien des parents, cela signifie aussi un casse-tête quotidien pour se conformer aux diverses restrictions imposées par l’école, le service de garde ou encore l’enseignant de leur enfant.

C’est que, depuis plusieurs années, les restrictions se multiplient. Si avant, on s’en tenait à l’interdiction des arachides, en raison d'allergies alimentaires, maintenant, certains parents doivent composer avec l’interdiction des collations faites maison, par exemple, ou encore s’en tenir au fameux trio fruit, légume, fromage .

Certains parents doivent même limiter les déchets et les emballages à usage unique dans la boîte à lunch.

Pour ajouter à la confusion, les règles sont parfois différentes selon le moment de la journée où l’aliment est consommé par l’enfant. Un aliment est parfois accepté le midi, mais interdit l’après-midi au service de garde.

Véronique Tremblay, maman de trois enfants de la région de Québec, se désole du peu de choix qui s’offre à elle et ses enfants quand vient le temps de faire la boîte à lunch.

Il faut que ça change! Mais c'est compliqué, déplore-t-elle. Il faut passer par le comité, mais le personnel y est en plus forte majorité, donc ça ne change pas. Je voudrais, par exemple, mettre des protéines à mes enfants dans chaque collation, mais je n'ai le droit qu'à du fromage ou des yogourts à boire et, personnellement, je n'aime pas acheter des yogourts à boire pour de la consommation quotidienne. Je les gardais pour des surprises de temps en temps .

On cuisine en famille, sans sucre raffiné, sans gras. On ajoute des graines de lin, on varie nos types de farine, etc. Mais les enfants ne peuvent pas manger ce qu'ils cuisinent, sauf comme dessert au dîner.