Andlauer officiellement propriétaire des Sénateurs d’Ottawa d’ici la fin de la semaine?

Le nouveau propriétaire des Sénateurs d’Ottawa n’a pas encore officiellement mis la main sur l’équipe, mais il n’en peut plus d’attendre pour participer aux activités de celle-ci. Le milliardaire s'est exprimé au traditionnel tournoi de golf de l’organisation, qui lance les activités d’une nouvelle saison.

Je ne devrais probablement pas être ici aujourd’hui, officiellement, mais c’est un jour important pour moi. Je ne voulais pas attendre encore un an pour être avec vous , a mentionné Andlauer au micro, devant les invités de l’événement au profit de la Fondation communautaire des Sénateurs.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Michael Andlauer (à droite), serre la main d'un employé au tournoi de golf de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’homme d’affaires a pris le temps de serrer la main des employés de l’équipe, en plus de participer au tournoi en affrontant les joueurs pour le défi du coup de départ le plus près de la coupe, au 16e trou du club de golf Loch Marsh.

Cet événement lance notre saison pour les joueurs et le personnel. Le camp d’entraînement commence mercredi, c’est excitant , a poursuivi le nouveau propriétaire, qui espère conclure la transaction d’ici la fin de la semaine.

Une équipe qui voit grand

La fébrilité du propriétaire était partagée par les joueurs présents à l’événement. Le capitaine Brady Tkachuk, toujours enthousiaste, parle d'une saison très motivante.

J’avais déjà eu l’occasion de lui jaser. Son enthousiasme est contagieux. Tout le monde le ressent au sein de l’organisation. Il tient tellement à gagner , a raconté Tkachuk.

Ouvrir en mode plein écran Michael Andlauer en compagnie du capitaine des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, au tournoi de golf de l'équipe. Photo : Sénateurs d'Ottawa

Je n'ai jamais été aussi excité pour une saison! Je pense que je peux parler pour tout le monde. La vibe est tellement positive. Tout le monde est ici depuis plusieurs semaines. On a vraiment hâte de commencer les choses sérieuses , a lancé le meneur, qui refuse de parler des objectifs de l’équipe, mais qui promet une équipe très travaillante.

Ouvrir en mode plein écran Les Sénateurs d'Ottawa lors du tournoi de golf annuel de l'organisation Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Notre groupe est vraiment tissé serré. On ne prendra pas de jour de repos cette saison. Nous avons des objectifs élevés que nous allons garder à l’interne.

Si les joueurs refusent de parler de séries éliminatoires cette saison, c’est parce qu’ils ont de plus grandes aspirations, selon l’attaquant Claude Giroux. Pour lui, la constance sera la clé au cours des prochains mois, mais les Sénateurs devront surtout rester dans le moment présent.

Les 32 équipes ont le but de faire les séries. On sait que les Sénateurs n’y sont pas depuis longtemps. Mais, ce n’est pas notre but parce qu’on veut faire plus que ça , s’est permis de dire Giroux, sans préciser ses attentes.

Ouvrir en mode plein écran Claude Giroux est là pour marquer, mais aussi pour aider Brady Tkachuk dans ses fonctions de capitaine des Sénateurs. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les bonnes équipes dans la ligue ne perdent pas deux matchs de suite. Si on est capable de mettre une défaite derrière nous pour continuer à pousser, ça va nous donner les meilleures chances de succès. Un match à la fois, ce sera très important pour nous , a ajouté le numéro 28.

Stüzle peut-il compter 50 buts?

L’éclosion du jeune Allemand Tim Stüzle l’an dernier servira aussi la cause des Sénateurs, cette année. L’attaquant a récolté 90 points, dont 39 buts en 78 matchs, à sa troisième saison complète dans la Ligue nationale de hockey.

Si certains journalistes se demandent s’il peut atteindre le plateau des 50 buts cette saison, le principal intéressé offre une réponse idéale. Il y a toujours une pression de faire mieux. Je m’en mets moi-même. Mais, pour moi, ce n’est pas de faire 50 buts le plus important, c’est surtout d’aller chercher des victoires , a réagi Stüzle.

Ouvrir en mode plein écran L'attaquant Tim Stûzle a récolté 90 points en 78 matchs, l'an dernier. Photo : Getty Images / Chris Tanouye/Freestyle Photo

Les Sénateurs ont manqué les séries par seulement six points, au printemps 2023. Chaque point récolté cette année fera la différence dans une Association de l’Est compétitive.

Nous devons gagner en équipe. C’est la clé. C’est extraordinaire si je peux aider à marquer des buts, mais je dois m’améliorer dans les deux sens de la patinoire. Il faut être capable de jouer dans toutes les situations. Je me suis beaucoup amélioré l’an dernier, mais il faudra gagner plus de matchs , a ajouté le numéro 18.

Les joueurs subiront leurs tests médicaux et physiques mercredi, avant de sauter sur la glace, jeudi, pour le début officiel du camp d’entraînement. Ils joueront un premier match préparatoire, dimanche, face aux Maple Leafs de Toronto.

Le nouveau propriétaire Michael Andlauer espère avoir finalisé tous les documents pour l’achat de l’équipe d’ici la fin de la semaine. Il pourra ensuite rencontrer la presse pour partager sa vision d’avenir de l’équipe.