Le visage de la clientèle de La grande table change

« On voit un changement dans notre clientèle depuis un certain temps », lâche Vincent Boutin, le directeur général de La grande table. Ce dernier a observé une hausse des demandes de 40 % entre 2022 et 2023, du « jamais vu » pour l'organisme.

La grande table offre 1300 à 1400 repas par jour, dont 900 dans les écoles. On voit qu'il y a une augmentation de la demande, et ce sont des gens qui se qualifient .

Depuis quelques mois, ce que l'on voit, ce sont des clientèles qui ont de plus grands revenus, mais qui viennent quand même à La grande table. On avait un problème puisqu'on voulait répondre à notre clientèle plus vulnérable, mais aussi répondre à cette clientèle.

Un nouveau tarif intermédiaire de 2,75 $ par repas a ainsi été mis en place. Les autres bénéficiaires paient 1 $ par repas.

On savait que ça s'en venait, alors on a investi beaucoup d'argent au cours des derniers mois pour faire face à cette augmentation-là [des usagers] , soutient Vincent Boutin.

Dans les écoles, ce que les directions nous disent, c'est qu'il y a un changement dans la teneur des boîtes à lunch des enfants. Ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une dégradation de la qualité des aliments, ou il y a moins de choses qu'avant.

Concert-bénéfice

Un concert-bénéfice au profit de à La grande table, Pousse-la ta toune, sera par ailleurs présenté, mercredi, au OMG Resto, à Sherbrooke. Grâce aux prestations de 12 personnalités, l'organisme espère récolter 25 000 $. On est sur le point de l'atteindre , a mentionné Vincent Boutin au micro de Par ici l'info.

Il affirme que déjà, 260 billets ont été vendus au coût de 60 $.

Vincent Boutin sera de la partie mercredi soir. Je viens d'une famille de musiciens, donc je vais pousser la chanson demain , lance celui qui promet une performance fringante .

C'est fait sans prétention. Il y a effectivement des gens qui ont lancé des albums qui vont être là mercredi. Il y a des gens aussi qui ont moins d'expérience et qui vont tout simplement redonner à la cause, mentionne Vincent Boutin. Je pense que les spectateurs vont être conciliants et compréhensifs par rapport à ça.

L'idée est que l'on se réunit, on passe une belle soirée sous le signe de la musique pour une belle cause.

Avec les informations de Brigitte Marcoux et de Par ici l'info