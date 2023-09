Le Front commun intersyndical du secteur public de passage en Outaouais

Des porte-parole de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), sont de passage à Gatineau, mardi.

La CSN , la CSQ , l’ APTS et la FTQ se sont unis pour négocier d’une seule voix le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic.

Le premier vice-président de la CSN , François Enault, la présidente de l’ APTS au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Guylaine Laroche, et la présidente du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (FPSS-CSQ), Kim Lafleur Lauriault, ont prévu de se réunir devant l’hôpital de Gatineau afin de rappeler l’urgence de faire avancer la négociation des travailleurs du secteur public , indique le Front commun par voie de communiqué.

Les syndicats et le gouvernement du Québec n’arrivent pas à trouver de terrain d’entente après des mois de discussions.

Les dirigeants du Front commun intersyndical du secteur public, qui négocient au nom de 420 000 travailleurs, ont donc décidé de mener des consultations à travers la province afin d'obtenir un mandat de grève générale illimité.

Les assemblées générales et les votes doivent avoir lieu d'ici au 13 octobre.

Le mandat que compte proposer le Front commun à ses membres comprend quelques actions avant le recours à une grève générale. Des journées de débrayage ou des séquences de grève isolée ou collective font aussi partie de l’arsenal proposé aux syndiqués.

Le Front commun exclut cependant les grèves qui ne toucheraient qu’un secteur à la fois.