La Ligue professionnelle de hockey féminin recrute le talent de joueuses albertaines

Deux joueuses de hockey albertaines ont été sélectionnées pour rejoindre la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), une nouvelle organisation qui se distingue par les précédents qu'elle crée pour les athlètes féminines.

Après avoir joué au hockey professionnellement pendant trois ans à Jönköping, en Suède, Jess Healey, d'Edmonton, a fait partie des 90 joueuses sélectionnées lundi pour jouer dans la LPHF .

La joueuse de 26 ans va rejoindre la franchise de Boston pour la saison inaugurale de la ligue.

J'ai été plutôt surprise de voir mon nom inscrit sur la liste , raconte l'athlète originaire d'Edmonton. Il y a tellement de bonnes joueuses en lice donc c'est vraiment un bon sentiment.

Publicité

La nouvelle ligue comprend six équipes dont trois basées au Canada, à Toronto, Montréal et Ottawa.

Les équipes disputeront une saison de 24 matchs dès janvier 2024.

Les équipes sélectionnées participeront à des camps d'entraînement en novembre, mais pour l'instant, Jess Healey savoure le moment présent.

C'est encore dur pour moi à croire , affirme-t-elle. C'est un grand honneur d'avoir été sélectionnée.

L'entraîneuse en chef du hockey féminin des Dinos de l'Université de Calgary, Carla MacLeod, a été embauchée comme entraîneuse en chef de la franchise d'Ottawa.

Cette dernière a passé deux ans à la tête du programme des Dinos au cours desquels elle a mené son équipe à une fiche globale de 22-26.

Ouvrir en mode plein écran La Calgarienne Carla MacLeod a été nommée entraîneuse en chef de l'équipe d'Ottawa de la LPHF pour la saison inaugurale de la ligue. Photo : Capture d'écran

Emerance Maschmeyer est une autre joueuse albertaine qui a été embauchée avec la franchise de LPHF d’Ottawa, à titre d'agent libre avant la séance de repêchage

Publicité

La native de Bruderheim, en Alberta, est une gardienne de but qui a remporté une médaille d’or avec l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de 2022 à Beijing. Elle a signé un contrat de trois ans avec la ligue.

Améliorer les pratiques des ligues de hockey féminin

Contrairement à d'autres ligues de hockey professionnel féminin, les joueuses de la LPHF ont conclu une convention collective qui leur garantit un salaire minimum de 35 000 dollars américains.

L'accord garantit également un salaire annuel moyen obligatoire de 55 000 dollars américains pour chaque équipe, ainsi que la protection des salaires pour les congés de maternité.

L'année dernière, 2,7 millions de personnes au Canada ont regardé le match de la médaille d'or olympique à Pékin entre les équipes canadiennes et américaines de hockey féminin. The Athletic a rapporté que le match a attiré en moyenne 3,54 millions de téléspectateurs aux États-Unis, soit plus que n'importe quel match de la LNH télévisé dans le pays au cours de la saison 2021-2022.

Ouvrir en mode plein écran L'Albertaine Emerance Maschmeyer, qui a remporté une médaille d'or avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, a été signée par la franchise d'Ottawa de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Photo : Getty Images / Derek Leung

Il y a clairement une demande pour [le hockey féminin] , indique la présidente de l'association de hockey mineur féminin Girls Hockey Calgary, Amber Carney. On parle déjà de la [ LPHF ] dans les patinoires : les entraîneurs en parlent et les filles aussi.

Elle explique que de nombreuses filles qui jouent au hockey à Calgary aspirent à jouer à l'université ou au niveau olympique et qu'elles voudront désormais jouer professionnellement au Canada dans une ligne telle que celle de leurs joueuses préférées, incluant la LPHF .

Amber Carney estime que ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres joueuses de l'Alberta fassent leurs débuts dans la ligue.

Vous voyez toutes ces filles qui sont passionnées de hockey. Elles mangent, dorment et respirent le sport , raconte-t-elle. La réalité, c'est qu'elles seront, un jour ou l'autre, l'une de nos joueuses.

Avec les informations de Brendan Coulter