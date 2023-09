Carte électorale : une révision qui pourrait toucher l’Abitibi-Témiscamingue

La prochaine révision de la carte électorale du Québec pourrait avoir des impacts en Abitibi-Témiscamingue.

La Commission de la représentation électorale effectue cet exercice à toutes les deux élections. Cet organisme indépendant doit proposer, le 3 octobre prochain, un modèle où les circonscriptions ont un écart de moins de 25 % avec la moyenne provinciale.

C’est sûr et certain qu’encore une fois, il y aura des représentations qu’on devra faire pour ne pas perdre de député ou de territoire qui ferait en sorte qu’on scinde le territoire où plutôt que d’avoir trois circonscriptions, on en aurait deux , reconnaît le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour.

Selon les données obtenues par Radio-Canada, les circonscriptions électorales d’Abitibi-Ouest et d’Abitibi-Est avaient un nombre d’électeurs inscrits inférieur de plus de 25 % à la moyenne québécoise, au 30 avril dernier, date sur laquelle s’appuie la Commission.

En Abitibi-Ouest, on retrouve 29,92 % moins d’électeurs que la moyenne québécoise, alors qu’en Abitibi-Est, c’est 33,38 %. La troisième circonscription de la région, celle de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, compte 11 % moins d’électeurs que la moyenne provinciale.

Au Québec, on retrouve six circonscriptions où le nombre d’électeurs est supérieur de plus de 25 % à la moyenne provinciale et huit dont le nombre est inférieur de plus de 25 %. La circonscription d’Ungava en compte 41,49 % moins que la moyenne, mais elle possède une faible population répartie sur un vaste territoire.

On s’attarde beaucoup au nombre d’individus par circonscription, mais il faut voir aussi la grandeur du territoire, il faut voir aussi la dynamique des territoires.

On fait juste regarder la situation qu’on a vécue avec les feux de forêt; le secteur d'Abitibi-Ouest, avec le phénomène de l’agriculture, a eu des enjeux différents de ce qui s’est passé dans Abitibi-Est, signale M. Dufour.

Trois députés nécessaires

Le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous, croit lui aussi qu’il est essentiel d’avoir trois députés pour la représentation régionale à Québec.

Oui, la population, c’est une chose, mais on est dans un espace où il y a tellement de terrain à couvrir. C’est déjà difficile pour nos députés de voyager à Québec, ce qui leur laisse moins de temps à passer dans leur circonscription. Ce serait vraiment une perte au niveau de la démocratie et de la présence de nos députés. Alors, c’est sûr qu’on va continuer de militer pour maintenir la carte électorale chez nous comme elle est actuellement , affirme M. D'Astous, qui est aussi préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos.

Des auditions publiques doivent avoir lieu au plus tard six mois après le dépôt du rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale. Un rapport révisé sera ensuite débattu à l’Assemblée nationale, puis un rapport final sera produit. La nouvelle carte électorale entrera en vigueur à la fin de la législature.

Lors de la dernière révision, en 2017, la Commission de la représentation électorale avait accordé un statut d’exception aux circonscriptions d’Abitibi-Ouest, d’Abitibi-Est et d’Ungava, qui accusaient déjà un déficit important d’électeurs inscrits.

- Avec la collaboration d'Annie-Claude Luneau