Québec veut acheter les terres de Rabaska

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, confirme que le gouvernement du Québec souhaite acquérir les terres du consortium de Rabaska, à Lévis. Il y verrait une zone industrielle qui pourrait profiter des atouts du site.

L’information concernant l’intérêt du gouvernement avait d’abord été dévoilée par le Journal de Québec, vendredi passé. Présentement, c'est encore de la spéculation, nous ne sommes pas propriétaires, mais on a des discussions avec le groupe qui détient le terrain, le maire de Lévis [Gilles Lehouillier] et le Port de Québec , précise tout de même le ministre.

Il a l’intention d’en transformer au moins une partie en terrain industriel, puisque selon lui, il y a un manque au Québec. Il n'y a pas tant de terrains au Québec qui sont prêts à recevoir des chantiers thématiques qui feront partie de nos zones d'innovation , relate Pierre Fitzgibbon.

Ces terrains-là offrent beaucoup d'opportunités entre autres avec l'eau profonde et la partie supérieure qui est zonée en industriel, je pense qu'on pourrait développer une thématique qui pourrait peut-être toucher le maritime , avance-t-il.

Il insiste toutefois sur le fait qu’il reste encore beaucoup de discussions à avoir, notamment par rapport à la vocation agricole des terres. Évidemment il y a des terres fertiles, agricoles en ce moment qui sont cultivées, alors si on parvient à acquérir le terrain on va travailler avec le ministère de l’Agriculture pour voir comment on peut préserver certaines activités agricoles , ajoute le ministre de l’Économie.

Investissements à Deschambault-Grondines

Pierre Fitzgibbon était à Deschambault-Grondines, mardi matin, pour annoncer une contribution de 2 millions de dollars pour l’implantation d’un système entièrement automatisé pour les fours d’aluminium de l’aluminerie Alcoa de la municipalité.

Alcoa a développé ce système d’opérations robotisées en partenariat avec Dynamic Concept et EPIQ Machinerie, deux compagnies québécoises.

La robotisation et la numérisation sont devenues des incontournables pour toutes les entreprises. On veut accélérer le virage pour nos industries stratégiques comme l’aluminium , mentionne le ministre lors de l’annonce.

Avec les informations de Flavie Sauvageau.