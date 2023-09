Deux ados poignardés devant l’École secondaire Félix-Leclerc à Repentigny

La rentrée scolaire à Repentigny a été assombrie par une violente agression à l'arme blanche contre deux élèves de 3e secondaire de l'École secondaire Félix-Leclerc, a appris Radio-Canada.

Les deux élèves ont été poignardés durant une altercation survenue jeudi dernier, à la fin des classes, vers 15 h 45.

La police de Repentigny a arrêté un élève de 16 ans qui fréquente une école secondaire de Mascouche en lien avec cette affaire.

Selon nos informations, l'élève en question s'est montré peu collaboratif avec les policiers lorsqu'il a été interpellé dans le cadre de l'enquête criminelle.

Il a comparu devant la Chambre de la jeunesse.

Les deux présumées victimes s'en sont tirées avec des blessures mineures.

L'une d'elles aurait été hospitalisée, tandis que l'autre aurait tenté de dissimuler ses blessures pour éviter de dire à ses parents qu'elle avait été agressée au couteau.

À la suite de cette agression armée, la police de Repentigny a saisi l'occasion pour demander aux parents de faire preuve de vigilance et d'ouvrir la discussion avec leurs adolescents.

Le nombre de couteaux saisis dans les casiers des écoles secondaires sur le territoire de la ville lanaudoise est particulièrement préoccupant.

Quand un élève est pris en infraction, le parent est avisé. Et le jeune subit la sanction émise par l’école en vertu du code de vie de son établissement scolaire , explique Bruno Marier, porte-parole de la police de Repentigny.

En vertu de notre réglementation municipale (article 140), nous saisissons le couteau remis par l’école et nous donnons un constat d’infraction de 100 $ plus les frais au jeune de 14 ans et plus impliqué dans l’événement.