L’entreprise régionale Ivonick Desbiens Musique change de mains

Ivonick Desbiens Musique vient d’être acheté par l’entreprise canadienne Long & McQuade, le plus important vendeur d’instruments de musique au pays.

Le magasin indépendant situé sur le boulevard Talbot œuvre depuis 75 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’agit du premier commerce de la région à s’associer à cette bannière.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le propriétaire Marc Tremblay a indiqué avoir été approché par le détaillant canadien. À l’aube de la retraite, il a étudié l’offre sérieusement. Le moment était approprié pour faire une transition , explique-t-il.

Il assure que tous les employés actuels d’Ivonick Desbiens Musique conserveront leur emploi. Lui-même continuera aussi d’y travailler. Les gens auront le même accueil, la même expertise qui a fait notre réputation , mentionne M. Tremblay. Il ajoute que pour les clients, les répercussions ne seront que positives.

On va offrir plus de marques, plus de services, comme des services de location plus étendus. Éventuellement il y aura aussi des cours offerts.