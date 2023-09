Un an après Fiona, des résidents laissés pour compte par leur assureur

Peggy Savery a fait le calcul : au cours de sa vie, la retraitée a versé 60 000 $ à sa compagnie d’assurance pour protéger sa maison. Pourtant, en septembre dernier, lorsqu’une onde de tempête a complètement détruit le bâtiment, rénové soigneusement pendant des années, l’assureur ne lui a rien donné.

Nous avons payé nos assurances pendant toute notre vie. Je pensais avoir pris des assurances pour me protéger , affirme la résidente de Port-aux-Basques, une communauté à Terre-Neuve frappée de plein fouet par l’ouragan Fiona, en septembre dernier.

La maison des Savery est devenue tristement célèbre durant la tempête. Une photo montre la maison sur le bord d'une falaise, sur le point de s'écrouler, les lumières toujours allumées, a fait le tour du monde – un rappel constant pour Peggy Savery et son mari, Lloyd, de tout ce qu’ils ont perdu.

Cette photo de la maison des Savery a fait le tour du monde pendant et après la tempête Fiona, le 24 septembre 2022. Au total, une centaine de maisons ont été détruites soudainement. Photo : Rene Roy / Wreckhouse Press

La maison était assurée, souligne Peggy Savery, mais la police d'assurance habitation ne couvrait pas les dommages causés par les inondations côtières ou les ondes de tempête, ce qui est généralement le cas, selon le Bureau d’assurance du Canada.

Une maison sur 10 inhabitable

Les Savery sont loin d’être les seuls habitants de Port aux Basques – une communauté de 3500 personnes – à se retrouver sans maison et sans soutien de leur assureur après Fiona. La tempête a rendu environ une maison sur 10 inhabitable, transformant en quelques secondes le paysage de la communauté côtière.

Le nettoyage après la tempête a pris plusieurs semaines. Photo : CBC

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a dû venir à la rescousse, promettant environ 41 millions de dollars aux propriétaires qui n’avaient rien reçu de leur compagnie d’assurance. L'aide financière a pourtant pris des mois avant d'arriver.

C’était un cauchemar pour nous, toute l’année avant de déménager dans la nouvelle maison , raconte Peggy Savery.

Après des mois d'attente, Denise Pike Anderson a elle aussi été dédommagée par la province, mais l’argent lui a seulement permis d’acheter une maison beaucoup plus petite à Cape Ray, un village à 20 km à l’ouest de Port-aux-Basques. Elle souligne qu’à l’heure actuelle, presque aucune compagnie d’assurance n’offre une protection contre les ondes de tempête.

Les assureurs devraient être très reconnaissants envers le gouvernement , affirme-t-elle. Je crois que nous avons vraiment besoin de lois plus strictes.

Les décombres de leur ancienne maison bleue sont devenus un lieu de recueil pour les Savery depuis la tempête. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Une solution à l’horizon?

Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), l'association nationale représentant la grande majorité des compagnies d'assurance au pays, environ 1,5 million de maisons canadiennes présentent un risque d'inondation si élevé que l'assurance privée pour ces propriétaires n'est ni abordable ni disponible.

Craig Stewart, vice-président du BAC , souligne toutefois qu’une solution se pointe à l’horizon. Le gouvernement fédéral et un groupe d’assureurs négocient une entente, à l’heure actuelle, qui permettrait aux personnes habitant des communautés comme Port-aux-Basques d’être protégées des inondations côtières et des ondes de tempêtes.

Fiona a semé la désolation à Port-aux-Basques, à Terre-Neuve. Une femme est morte pendant la tempête. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

L'assurance est conçue pour les accidents et lorsque les gens vivent dans des plaines inondables ou dans des communautés côtières de faible altitude [...] c’est clair qu'ils seront inondés à un moment donné et il ne s'agit donc plus d'un accident , explique Craig Stewart. C'est la raison pour laquelle l'assurance n'est pas une bonne solution et c'est pourquoi nous avons cherché une autre solution pour ces personnes.

Le gouvernement fédéral va garantir le nouveau programme d’assurance, avec des primes plafonnées pour les personnes vivant dans des zones à risque, selon M. Stewart.

À l'heure actuelle, nous avons essentiellement deux solutions : l'aide en cas de catastrophe soutenue par le gouvernement, qui est essentiellement une assurance gratuite payée par le contribuable, et un marché de l'assurance qui ne couvre pas les personnes à haut risque. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne très bien.

Faut-il augmenter la cadence?

Après la destruction causée par Fiona à Terre-Neuve, Ottawa a inclus la couverture des ondes de tempête dans son programme national de lutte contre les inondations, ajoute Craig Stewart, précisant que cette couverture devrait être mise en place en 2025.

Peggy Savery croit que les changements climatiques s'intensifient et qu'il faut augmenter la cadence pour protéger les habitants des secteurs où le risque d'inondation côtière est élevé. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Peggy Savery croit qu’il aurait dû y avoir des protections en place pour les résidents des communautés côtières comme la sienne bien avant l'arrivée de Fiona. Elle craint la prochaine tempête et estime que le gouvernement doit augmenter la cadence.

Il va y avoir beaucoup plus de tempêtes. La météo change, notre climat change, affirme-t-elle.