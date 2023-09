Fin de la grève en vue à Hydro Ottawa

Après deux mois et demi de grève, les employés d’Hydro Ottawa ont finalement accepté une entente avec leur employeur.

Les plus de 300 employés d'Hydro Ottawa limitée représentés par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) devraient reprendre le travail mercredi matin, après que les membres du syndicat ont voté à 57 % en faveur de l'accord, lundi soir.

L'entente prévoit une augmentation de 14,5 % sur quatre ans, selon le syndicat, ainsi que d'autres améliorations.

Je pense que nous avons obtenu un accord plutôt décent , a déclaré Mike Hall, le représentant de la section locale 636 de la FIOE .

L'une des principales préoccupations des membres du syndicat était la sécurité, a ajouté M. Hall. Nous avons reçu l'engagement de l'entreprise de s'attaquer à ces problèmes, mais l'avenir nous dira ce que cela signifiera , a-t-il ajouté.

L'entente doit encore être ratifiée par Hydro Ottawa, qui affirme que, jusqu'à ce que ses employés soient de retour au travail, ses plans d'urgence demeurent en vigueur.

Hydro Ottawa fournit de l’électricité à plus de 355 000 résidences et entreprises à Ottawa et Casselman.

Les employés d'Hydro Ottawa avaient entamé des mesures de grève le 28 juin dernier. La précédente convention collective des employés d’Hydro Ottawa avait pris fin le 31 mars 2023.