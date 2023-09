Changements à venir dans la réglementation de consommation de drogues en public en C.-B.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique s’est engagé à modifier, plus tard cette année, la réglementation relative à la consommation de drogues en public, tout en défendant son approche quant à la décriminalisation lors de la séance d'ouverture du congrès 2023 de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique, qui s'est déroulée lundi devant une salle comble.

Ce n'est pas parfait , a déclaré Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la province, au sujet du projet pilote de la province pour la décriminalisation de la possession de certaines drogues, qui a commencé au début de l'année 2023.

Toute innovation de ce type nécessite des ajustements au fil du temps et nous avons commencé à nous pencher sur cette question.

Le jour même de l'interdiction de la possession de drogues près des terrains de jeux, les autorités provinciales ont déclaré que d'autres mesures législatives devraient être adoptées cette année pour répondre à d’autres préoccupations soulevées par les dirigeants municipaux. Elles concernent notamment les autres endroits où la consommation de drogues en public pourrait être restreinte et les modalités d'application de la loi.

Poursuivre les initiatives en place

Par ailleurs, Bonnie Henry a déclaré que le point de vue général du gouvernement sur la décriminalisation n'avait pas changé. La solution n'est pas de recommencer à arrêter les gens, en particulier ceux qui sont visiblement sans-abri , a-t-elle déclaré.

Aucun d'entre nous ne souhaite que nos enfants consomment de la drogue, mais nous devons examiner ces questions sous l'angle de la sécurité et de la santé publiques.

Les fonctionnaires provinciaux ont également parlé des différents systèmes de soutien à la santé mentale et des plans de traitement qui sont en cours de développement dans la province. Ils ont également fourni des données indiquant que le nombre de délits de possession de drogue en Colombie-Britannique a diminué de 76 % entre février et juillet 2023, par rapport à la moyenne des quatre années précédentes.

Critiques des petites villes

Le congrès annuel de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique est l'occasion pour les maires et les conseillers municipaux de la province d'échanger leurs bonnes pratiques et de débattre des enjeux politiques les concernant. Pour les petites villes, il s'agit également d'une occasion rare de s'adresser directement au gouvernement provincial.

Un certain nombre d'entre elles ont profité de la conférence de Bonnie Henry pour sonner l'alarme sur la manière dont la décriminalisation de la possession de drogues est perçue. Les défis que cela représente pour les petites villes sont vraiment importants , a déclaré Gladys Atrill, maire de Smithers.

Gladys Atrill estime que si l'usage public de drogues a augmenté dans les petites communautés, la plupart d'entre elles ne disposent pas de la gamme de services disponibles dans les plus grandes villes comme Vancouver.

J’appuie l’initiative, mais je ne pense pas que nous ayons été soutenus , a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

Elle Brovold est directrice générale de Campbell River, une communauté qui a interdit la consommation de drogues dans les espaces publics au début de l'année. Elle a partagé des statistiques d’enquêtes annuelles qui indiquent que le nombre de personnes qui ont déclaré ne pas se sentir en sécurité dans le centre-ville est passé de 7 % en 2019 à 36 % en 2023.

La raison principale que les gens citent est le résultat de la consommation de drogues en public. Qu'il y ait ou non une corrélation équitable, c'est la perception qui prévaut , a-t-elle déclaré.

Le congrès de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique a débuté lundi et se poursuit toute la semaine à Vancouver.

Financer les traitements de santé mentale

Plus de 2000 personnes sont inscrites au congrès de l’Union des municipalités de la province, qui se terminera vendredi par un discours du premier ministre David Eby.

La décriminalisation est l'un des principaux sujets abordés lors du congrès. Les délégués devraient voter sur des résolutions demandant au gouvernement d'étendre les interdictions de possession et de consommation aux parcs, aux arrêts d'autobus, aux terrains de sport et à d'autres lieux où les enfants se rassemblent.

Une autre résolution soumise au vote demande à la province de mieux financer les traitements de santé mentale et de toxicomanie, les services de rétablissement, la prévention des surdoses et l'accès à un approvisionnement sécuritaire et au dépistage des drogues.

Avec les informations de Justin McElroy