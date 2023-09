Un an après l’ouragan Fiona, Port aux Basques s’en remet avec difficulté

Sur l’ancienne rue de Smokey Osmond, il reste encore des traces des maisons déchirées en deux par l’ouragan Fiona, il y a un an. Si la plupart des débris ont été nettoyés, un couteau à beurre, une plinthe chauffante et un égouttoir rouillé sont parmi les centaines d’objets toujours éparpillés sur la plage.

J’ai tout perdu , explique l’homme de 62 ans, lui-même emporté par une puissante onde de tempête qu'il n'avait pas vue venir.

Comme plusieurs résidents de Port aux Basques, dans le sud-ouest de Terre-Neuve, il a survécu de justesse. Cent maisons ont été carrément détruites. Une de ses voisines est morte. En quelques heures seulement, des milliers de vies ont été bousculées.

Ouvrir en mode plein écran La maison de Smokey Osmond, en orange, a été détruite par Fiona, tout comme plusieurs bâtiments du secteur. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Écoutez, il y a des jours où je suis content d’avoir survécu. Il y en a d’autres où je le regrette , explique Smokey Osmond, les larmes aux yeux.

Ce dernier fait de l’insomnie depuis Fiona. Il n’a rien reçu de sa compagnie d’assurance parce que sa police ne couvrait pas les ondes de tempête. Il a attendu des mois avant de recevoir environ 30 000 $ d’un fonds d’urgence créé par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans son nouvel appartement - un logement propre, mais presque sans décorations - il ne lui reste qu’une seule photo de sa mère.

Ouvrir en mode plein écran Cette plage avait abrité pendant des décennies plusieurs maisons et un immeuble d'appartements. Il ne reste ces jours-ci que du gravier et quelques fondations. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les gens vivent du stress post-traumatique, c’est aussi simple que ça , affirme René Roy, rédacteur en chef du journal local, Wreckhouse News. Ses photos et vidéos des dégâts de Fiona, dont celles d’une maison (Nouvelle fenêtre) sur le point de tomber dans la mer et des bateaux de pêche flottant dans un terrain de jeu, ont fait le tour du monde durant la tempête.

Le paysage de la ville a complètement changé. L’ambiance, les émotions des gens, tout est différent.

Ouvrir en mode plein écran René Roy est rédacteur en chef du journal local Wreckhouse News, basé à Port aux Basques, dans le sud-ouest de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

160 maisons détruites ou condamnées

Environ 100 maisons ont déjà été démolies, mais une soixantaine d’autres le seront bientôt parce qu’elles sont trop proches de la mer. Au total, une maison sur 10 à Port aux Basques, une communauté de 3500 personnes, est soit détruite, soit condamnée depuis Fiona, estime René Roy.

Tom Battiste, le voisin de Smokey Osmond, n'a pour le moment aucune idée où sa famille va déménager. S'il doit bientôt quitter sa maison, le gouvernement doit d’abord venir l’évaluer. La province lui versera une somme toujours inconnue d'argent en janvier et prendra possession de la propriété en avril.

Ouvrir en mode plein écran Tom Battiste, résident de Port aux Basques dont la maison sera bientôt démolie. Elle se trouve dans une zone à risque d'inondations côtières. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il y a une bonne cinquantaine de gens qui vont recevoir leur chèque en même temps que nous , explique Tom Battiste, l'air épuisé. Il y a un an, sa famille a vu l'onde de tempête frapper Smokey Osmond. Figé devant leur fenêtre, ils l'ont vu se relever en titubant, entouré des débris de plusieurs maisons et d'un immeuble d'appartements, et ont compris qu'il fallait s'éloigner rapidement de la côte.

Ça a été une année éprouvante , relate-t-il. Sa plus jeune fille n’a pas voulu rentrer dans la maison après Fiona. Elle a finalement manqué 40 jours d’école, l'an dernier. Je ne dors pas vraiment. En fait, je dors, mais je me réveille à 3 h 20 du matin et je ne me sens jamais bien reposé. C’est l’incertitude. Je veux tout simplement savoir où nous allons habiter.

Ouvrir en mode plein écran La tempête Fiona a transformé le paysage de Port aux Baques. Le nettoyage a pris des semaines. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

Craindre la mer

Chez René Roy, il y a désormais une vue sur la plage, qui avait été bloquée par des maisons avant Fiona. Il connaît des amis qui ont quitté Port aux Basques pour de bon. D’autres proches peinent à se trouver un nouveau chez soi et doivent déménager dans des communautés avoisinantes.

Je connais au moins six ou sept familles qui ne vont jamais revenir. Ils ne veulent plus habiter à côté de l’océan et ils ne veulent pas revivre constamment les souvenirs de Fiona , indique-t-il.