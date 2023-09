Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a le plan ambitieux de doubler la population de la province pour atteindre2 millions d'habitants d'ici 2060, mais il n’a pas de solution concrète pour loger tout ce monde.

Les experts de la construction affirment que la Nouvelle-Écosse ne bâti pas suffisamment de logements assez rapidement pour répondre à la demande actuelle.

Ça doit changer , dit Duncan Williams, président-directeur général de l’Association de la Construction de la province. Nous avons fixé des objectifs d'immigration très agressifs, ce qui est merveilleux, mais nous avons également besoin de lieux où vivre.

Après des décennies de stagnation ou de diminution de la population, la population de la Nouvelle-Écosse a augmenté au cours des dernières années.

La Nouvelle-Écosse a accueilli près de 111 000 nouveaux résidents depuis 2015, soit plus de 10 % de la population actuelle, qui, au 1er avril 2023, s'élevait à 1 047 232 habitants.

Mais cette augmentation de la population a coïncidé avec ce que les responsables provinciaux appellent une crise du logement.

Des travailleurs de la construction sur le chantier des futurs locaux du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, le 17 mars 2022 à Sydney, au Cap-Breton.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement en 2021, 5310 logements ont été construits, en 2022 c'était 4877. Duncan Williams estime que ce chiffre doit tripler.

Si nous voulons voir la population doubler, sur la base de la composition actuelle des ménages, il nous faudrait 15 000 à 16 000 unités par an dans toute la province , dit-il. Ce serait donc un contraste assez frappant avec la situation actuelle.

Le premier ministre est conscient des défis de la croissance

Nous avons besoin de plus de gens. Nos données démographiques ne sont pas excellentes , rapporte Tim Houston. Il faut rajeunir la province!

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

La province estime que plus du quart des Néo-Écossais seront âgés de 65 ans et plus d'ici 2030.

Le gouvernement provincial dit que la croissance va générer plus de recettes fiscales, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, même si elle vient avec son lot de défis.

Un système de santé surchargé, des écoles qui débordent et un nombre croissant de Néo-Écossais ont du mal à se permettre d'acheter ou de louer une maison.

Tim Houston croit que c'est aux promoteurs privés et à but non lucratif d'agir.

Obstacles au développement

Dans un rapport publié la semaine dernière, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a conclu que, pour combler l'écart, la Nouvelle-Écosse aurait besoin de 70 000 nouveaux logements supplémentaires d'ici 2030.

Mais les promoteurs disent que ce n'est pas si simple, car il manque de main-d’œuvre et les constructions coûtent de plus en plus cher.

Michael Kabalen, le directeur général de l'Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse, affirme que le gouvernement doit accélérer la construction de logements locatifs pour lutter contre la crise du logement.

Au cours des dernières années, nous avons commencé et achevé plus de logements que jamais auparavant à Halifax , indique Michael Kabalen, directeur général de l'Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse. Ce n'est toujours pas suffisant et nous commençons à constater une baisse du nombre de mises en chantier.

Il dit que les longs processus d'approbation et le financement sont deux grands défis.

De son coté, Peter Polley, propriétaire du groupe Polycorp, soutient que la bureaucratie et les impôts sont parmi les problèmes les plus importants de son entreprise.

Ce n'est pas sorcier. Nous n'envoyons pas un homme sur la lune, nous construisons des maisons , dit-il. Ça ne devrait pas être si compliqué.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il supprimerait la taxe sur les produits et services (TPS) sur la construction de nouveaux appartements locatifs afin de stimuler de nouveaux développements.

Le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, a écrit jeudi au premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, pour lui demander de supprimer la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur la construction de logements locatifs. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n'a pas encore répondu.

