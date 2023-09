Après plus de 50 ans à servir des repas de cabane à sucre, l’Érablière Denis Bédard ferme sa cuisine. La pénurie de main-d'oeuvre et la montée du prix des aliments font partie des raisons qui ont mené à cette décision.

Fondée en 1952 par Léo Bédard, l’érablière a par la suite été transférée à son fils, Denis. Les traditionnels repas de cabane à sucre ont commencé à être servis vers 1970.

C'est sûr que c'est difficile, mais à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut arrêter, il faut tourner la page dans tous les domaines. L'âge est là , affirme le propriétaire de l’érablière, Denis Bédard.

Ouvrir en mode plein écran L'Érablière Denis Bédard, à Saint-Stanislas, a été fondée en 1952. Photo : Gracieuseté de Denis Bédard

Dans une publication destinée aux clients, l’érablière écrit que dû à l’embauche difficile de personnel et à la forte augmentation des prix en alimentation, l'Érablière désire aviser la population que le service des repas à la cabane ne reviendra plus .

Denis Bédard est fier du chemin parcouru et a visiblement toujours la flamme, mais il trouvait la situation de plus en plus difficile. L’année passée, on avait de la misère à avoir du lard, c’était agaçant un petit peu , relate-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire de l'Érablière, Denis Bédard, à Saint-Stanislas Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Les employés gardent de bons souvenirs de cette aventure. [C’est] exclusivement du positif. Il y avait du plaisir à y avoir. Il y a des très gros groupes qui venaient ici tous les ans depuis au-delà d'une vingtaine d'années , raconte un employé de l’érablière, Claude Cossette.

Ouvrir en mode plein écran Le menu qui était traditionnellement servi à l'Érablière Denis Bédard, à Saint-Stanislas. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Cette tradition québécoise de manger en famille à la cabane pourrait se faire de plus en plus rare également d'ici quelques années.

Publicité

Les nouveaux qui démarrent dans la production agricole, il y en a, mais en général c'est seulement la production de sirop d'érable [qu’ils font]. Avec la main-d'œuvre qui est plus rare et le coût des intrants font en sorte que les producteurs se découragent un petit peu de ce côté-là , affirme le président des Producteurs et productrices acéricoles de la Mauricie, Éric Bouchard.

La production de sirop se poursuivra à l’érablière de Saint-Stanislas avec le fils de Denis Bédard. Les produits pourront encore être achetés directement à la cabane.

D'après le reportage d'Edouard Dubois