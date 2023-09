La Team Hood, l'équipe néo-zélandaise de curling masculin, est venue s'entraîner à Calgary, où les joueurs sont désormais hébergés dans la résidence pour personnes âgées Chartwell Colonel Belcher.

Il y a un nombre limité de pistes de curling en Nouvelle-Zélande et un petit groupe de joueurs, c'est pourquoi l'équipe est venue à Calgary pour s'entraîner.

Ils ont pour objectif de se qualifier pour le Championnat du monde de curling masculin de 2024, en Suisse, et éventuellement pour les Jeux olympiques de 2026.

Cet hébergement improbable a vu le jour après que la demande d'hébergement de l'équipe a été partagée sur Facebook. La maison de retraite au nord-ouest de Calgary répondait aux critères requis.

L'équipe partage deux appartements dans le complexe, et ce depuis environ une semaine et demie.

Les joueurs ont été immédiatement accueillis par les habitants de la résidence, indique Anton Hood, le capitaine de l'équipe néo-zélandaise.

Le capitaine de l'équipe néo-zélandaise, Anton Hood (photographié ci-dessus), explique que l'équipe est venue à Calgary avec l'espoir de s'améliorer pour se qualifier pour le Championnat du monde de curling masculin 2024, qui se déroulera en Suisse. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une simple promenade dans le couloir pour les joueurs suffit pour s'en convaincre.

Nous nous arrêtons pour parler à quelqu'un pendant cinq minutes, puis à quelqu'un d'autre pendant un autre cinq minutes , raconte Anton Hood. Il nous faut donc environ 20 minutes pour traverser un couloir, alors qu'il s'agit d'une ligne droite de 30 secondes.

Gagner le cœur et le soutien de nouveaux partisans

Bertha Esplen, résidente du foyer pour personnes âgées, est une fervente admiratrice de Brad Gushue, un joueur de curling canadien originaire de Saint-Jean à Terre-Neuve. Toutefois, la résidente du centre Chartwell affirme qu'elle a une nouvelle seconde équipe préférée : la Team Hood.

Je les encourage lorsqu'ils ne jouent pas au curling contre Brad [Gushue] , confie-t-elle.

Team Hood, l'équipe masculine de curling de Nouvelle-Zélande, séjourne jusqu'en décembre à la résidence pour retraités Chartwell Colonel Belcher, dans le nord-ouest de Calgary. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Lorsque les joueurs ne sont pas à l'entraînement, ils jouent au jeu de palets et passent du temps avec les résidents. Ils ont même récemment goûté à leur premier bloody caesar, le cocktail emblématique de Calgary.

Le capitaine de l'équipe Hood estime qu'ils ont gagné une centaine de nouveaux supporters depuis leur arrivée.

Nous sommes peut-être leur deuxième équipe préférée après les meilleures équipes canadiennes, mais ils nous ont vraiment adoptés , souligne Anton Hood.

Relever des défis à l'étranger

Le vice-capitaine de l'équipe, Brett Sargon, estime que l'équipe bénéficiera d'un avantage compétitif grâce à son séjour à Calgary.

Nous savons que nous allons perdre plusieurs matches ici et c'est une réalité que nous acceptons , explique-t-il. Nous savons que cela fait partie du processus, et nous espérons apprendre et nous développer au fur et à mesure afin de gagner plus souvent que nous ne perdons lorsqu'il sera temps de partir.

Le Canada est au centre de la scène mondiale du curling, donc on savait que si on voulait être bons, c'était l'endroit où il fallait aller.

Selon Brett Sargon, le fait d'être entouré de personnes qui connaissent le sport est un autre attrait du séjour à la résidence.

Souvent, chez nous, il faut expliquer aux gens ce qu'est le curling, mais ici, même ceux qui n'ont jamais joué savent ce que c'est , ajoute-t-il.

L'équipe restera à la résidence jusqu'en décembre et, d'ici là, nous avons promis d'inviter [les résidents] à toutes les fêtes que nous organiserons , raconte Brett Sargon.

Avec les informations de Jade Markus