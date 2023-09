L’Almatois François Gauthier-Drapeau se rapproche de Paris

Le judoka d’Alma François Gauthier-Drapeau revient des Championnats panaméricains et de l’Océanie avec une médaille d’or au cou. L’événement avait lieu le week-end dernier à Calgary.

L’athlète a vaincu son adversaire brésilien pour l’emporter dans la catégorie des moins de 81 kilogrammes. En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le judoka a mentionné qu’il avait spécifiquement préparé cet affrontement, notamment avec son entraîneur principal, l’olympien Antoine Valois-Fortier.

Nos entraîneurs avaient vraiment mis l’emphase sur cette compétition. On avait eu une très bonne préparation à l’entraînement. On a fait en sorte d’avoir une bonne performance à ce tournoi et je crois que ça a payé.