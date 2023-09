Le Collège de l’île met sur pause son projet de campus à Summerside

Le nouveau président du Collège de l’île souhaite suspendre le projet de construction de son campus à Summerside et veut miser sur la création de cours collégiaux en partenariat avec des écoles.

Cette proposition a été présentée lundi par le nouveau président du Collège de l’île, Sylvain Gagné, devant le Conseil d’administration de l'institution.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau président du Collège de l’île, Sylvain Gagné, est entrée en poste en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Il s'agit de la première réunion de Sylvain Gagné avec le conseil depuis son entrée en poste en juillet.

J'ai présenté l'idée de mettre [le projet de construction du campus à Summerside] sur la glace pour donner le temps de pouvoir évaluer la situation et de s'assurer qu'au niveau organisationnel, tout fonctionne bien.

Pour Sylvain Gagné, l’institution devrait plutôt miser sur le recrutement local et la réorganisation à l’interne.

Publicité

Deux programmes en santé ont été supendus cette année à cause d'un manque de personnel.

Une régionalisation du collège

Il souhaite ainsi régionaliser le collège en créant deux cours collégiaux à compter de février 2024, notamment l’un en petite enfance et l’autre en santé.

Ce projet serait réalisé en partenariat avec la Commission scolaire de langue française et les classes d’immersion dans les écoles anglaises de la Public Schools Branch.

C’est dans les centres scolaires communautaires où se trouve notre jeunesse francophone, et nous n’avons quand même pas beaucoup d'inscriptions au niveau de ces jeunes-là , explique Sylvain Gagné.

L’institution souhaite recruter environ 96 élèves des écoles, dont 14 proviendraient des écoles françaises.

Donc, si on offre des cours ou des programmes ou des certificats aux élèves de la 11ème et de la 12ème année, ces jeunes vont à la fois apprendre à nous connaître et vont peut-être apprécier nos services. On espère, par la même occasion, qu’ils décideront de venir au Collège de l'île pour les programmes , complète Sylvain Gagné.

Ouvrir en mode plein écran Les étudiants du Collège de l'île participent à une journée d'accueil à Charlottetown le 30 août 2023. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

À l’heure actuelle, la grande majorité des étudiants provient de l'étranger.

Au début du projet, la construction du nouveau campus du collège à Summerside a été présentée comme une possibilité d'offrir à ces étudiants plus de services, comme du logement étudiant et davantage d'occasions d'emploi.

Un conseil d’administration emballé

L’initiative du nouveau président du collège a été très bien accueillie par le conseil, selon sa présidente Colleen Soltermann.

Par exemple, au centre scolaire communautaire Évangéline, il y aura un programme de métier, donc c'est peut-être une occasion pour bénéficier du partage des espaces.

Ouvrir en mode plein écran Selon Colleen Soltermann, présidente du conseil d’administration du Collège de l’île, leur décision sur ce projet du campus du Summerside sera formalisée après que leur planification stratégique soit finalisée cet automne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La présidente du conseil d’administration souligne que la régionalisation du collège permettrait d’optimiser les ressources.

Publicité

Ce serait très difficile d’offrir certains programmes, si on avait besoin de se procurer nous-mêmes tous les équipements et l'espace , ajoute-t-elle.

L’an dernier, le regroupement Évangéline, un groupe de résidents de la région, avait suggéré au Collège de l’île de partager les locaux et les ressources de la nouvelle école Évangéline dont la fin des travaux est prévue pour 2026.

Ce regroupement a été créé dans le but d’empêcher le départ du collège de la région, car la création d’un campus à Summerside entraînerait des changements dans le campus de Wellington dans la région Évangéline.