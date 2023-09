Le Nouveau-Brunswick songe à forcer les toxicomanes à soigner leur dépendance

Kris Austin, ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, travaille sur un projet de loi qui pourrait forcer les personnes souffrant de dépendance aux drogues à être dirigées dans des centres de désintoxication contre leur gré. Une approche controversée et critiquée par des experts, surtout que les temps d'attente pour accéder aux services des centres de désintoxication de la province sont très longs.

Dans les cas les plus extrêmes , ce projet de loi permettrait aux policiers d’ordonner à des personnes dépendantes de suivre une cure de désintoxication quand elles représentent un danger pour elles-mêmes ou pour les autres, expliquait le ministre la semaine dernière.

Si les détails de la législation ne sont pas finalisés, il estime que ces traitements forcés impliqueraient les tribunaux, la famille et des travailleurs sociaux.

L’objectif est toujours d'apporter aux gens l'aide qu'ils souhaitent, mais certaines personnes sont si profondément enfoncées dans leur dépendance qu'elles ne peuvent tout simplement pas prendre cette décision , poursuit Kris Austin.

Le ministre de la Sécurité publique Kris Austin estime qu'il faut changer l'approche actuelle de traitement des dépendances.

Il juge que le gouvernement doit leur sauver la vie et rendre la communauté plus sûre en même temps .

Les experts demandent l'abandon du projet de loi

Mais pour certains experts, l’approche du gouvernement n’est pas la bonne. Au contraire, plutôt que de sauver des vies, ces traitements forcés pourraient causer plus de morts par surdose.

Un groupe de 10 experts - dont des médecins, des travailleurs sociaux et chercheurs - ont écrit mercredi dernier une lettre au ministre de la Sécurité publique pour s’opposer à ce projet de loi.

Ils demandent au gouvernement d’abandonner cette législation qui se base sur une approche qui n'est pas étayée par des preuves scientifiques et qui ne correspond pas aux besoins des personnes qui consomment des drogues .

Véronique Chadillon-Farinacci est criminologue à l'Université de Moncton.

Véronique Chadillon-Farinacci, professeure au département de sociologie et de criminologie de l'Université de Moncton, a endossé cette lettre ouverte.

Lorsqu’on contraint les gens à cesser de consommer du jour au lendemain, ils sont en sevrage donc c’est de la souffrance qui n'est pas nécessaire. Et ensuite quand le programme est terminé, on les laisse aller sans support. Les risques de rechute dans la consommation et les risques de surdose sont plus élevés. Les études sont assez claires là-dessus , explique la chercheuse.

Elle juge également que l’approche du gouvernement est simpliste.

Jamie Livingstone, professeur associé en criminologie à l’Université St. Mary’s et co-auteur de la lettre estime pour sa part que depuis des années les défenseurs, les travailleurs sociaux de première ligne demandent au gouvernement d'élargir l'accès à des choses comme les services de réduction des risques, les logements abordables et sûrs, l'augmentation des aides au revenu... et le gouvernement n’a pas agi sur choses là .

Jamie Livingstone est professeur associé de criminologie à l'université de St. Mary's. Il a co-écrit la lettre ouverte envoyée au gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Des listes d'attentes à rallonge

Selon Jamie Livingstone, le gouvernement ferme des centres de désintoxication, les listes d'attente pour y rentrer s'allongent et les services de réduction des risques ne sont pas plus nombreux .

Service de traitement des dépendances : 5 à 27 jours d'attente Service de réhabilitation des réseaux Vitalité et Horizon : 6 à 8 mois d'attente

À l'heure actuelle, les temps d'attente sont de cinq à 27 jours pour obtenir l'un des 79 lits des huit programmes de désintoxication et de réhabilitation résidentielle, écrit le ministère provincial de la Santé. Ces centres sont situés à Bathurst, Campbellton, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton, Saint-Jean et Tracadie.

L'affiche à l'entrée du Centre Espoir et Équilibre à Campbellton, construit au coût de 24,5 millions $.

La province finance également des programmes de réhabilitation via les régies de santé. À travers la province, 44 lits sont ouverts. Quatre autres devraient être crées d'ici la fin du mois d'octobre. Pour ces lits, les temps d'attente sont de six à huit mois.

Le gouvernement cherche « des solutions innovantes »

Pour le ministre Kris Austin, les critiques vis-à-vis de son approche ne sont pas justifiées.

Tous ces "experts" qui semblent penser que l'incarcération et les centres de réadaptation ne sont pas efficaces, je dirais plutôt que ce que nous faisons actuellement - laisser les gens dans la rue - n'est pas efficace .

Jill Green estime que le gouvernement doit chercher « des solutions innovantes » pour faire face à la crise des opioïdes.

La ministre du Développement social, Jill Green, estime pour sa part que le gouvernement doit chercher des solutions innovantes pour faire face à la crise des opioïdes.

Elle temporise cependant et assure qu'une décision n'a encore été prise. Elle assure que les parties prenantes ont aussi leur mot à dire. Nous devons entendre ce qu'ils ont à dire .

D’après un reportage d’Aidan Cox, CBC et avec des informations de l’émission La matinale et de Pascal Raiche-Nogue