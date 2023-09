« Usés par la fatigue et le stress », les propriétaires de la boulangerie Le Fromentier jettent l’éponge. Voilà 30 ans que la boulangerie servait une clientèle friande de pains artisanaux et biologiques au 1375, avenue Laurier Est.

L’équipe du Fromentier cite la concurrence toujours plus grande, la hausse exponentielle du loyer et des taxes municipales, ainsi que la hausse du prix de la farine et du beurre comme autant de facteurs ayant rendu leur activité de plus en plus difficile à gérer .

Quand on rajoute à ça des problèmes de stationnement et de circulation dans le quartier, les travaux incessants et les fermetures de rues, la COVID, les difficultés à trouver du personnel… [...] Croyez-nous, on s’est battu, on a vraiment tout donné pour repousser cette échéance.

C’est un communiqué affiché sur la vitrine du commerce qui a annoncé sa fermeture définitive le lundi 18 septembre.

Voilà 30 ans que la boulangerie servait une clientèle friande de pains artisanaux et biologiques au 1375, avenue Laurier Est. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Fromentier rappelle qu’il a été un précurseur dans son domaine, notamment en étant la première boulangerie à proposer d’autres farines que le blé et à intégrer le réseau des Fermes Lufa, une entreprise montréalaise qui propose des livraisons d'aliments issus de l’agriculture urbaine et de producteurs locaux.

Son équipe rappelle que la boulangerie a aussi cherché à stimuler la vie de quartier avec une soirée raclette annuelle.