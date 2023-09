Brampton, la ville où les loyers augmentent le plus rapidement au pays, selon un rapport

Le prix des loyers au Canada a atteint des niveaux records au mois d'août, selon un rapport de Rentals.ca. À Brampton, les loyers augmentent plus rapidement que dans toutes autres villes du pays.

Il a fallu trois mois à Chamanpreet Kaur pour trouver un appartement à Brampton, en banlieue de Toronto.

L'étudiante internationale de l'Université York a finalement trouvé un logement, mais il s'agit d'un sous-sol.

Avec ses deux colocataires, ils paient 2000 $ en plus de 140 $ pour les services publics.

Après avoir payé sa part du loyer, Chamanpreet Kaur réduit ses dépenses de première nécessité, y compris son épicerie.

C'est le pire dans tout cela , affirme-t-elle.

Seuls les amis et la famille nous gardent de bonne humeur, à part ça, c'est très stressant , explique l'étudiante.

Chamanpreet Kaur est une étudiante internationale vivant à Brampton. Il lui a fallu trois mois pour trouver un appartement abordable dans un sous-sol.

Moins de trois mois après avoir emménagé, elle cherche déjà un appartement moins cher, plus près du campus, puisqu'elle estime qu'elle sera éventuellement confrontée à une augmentation des prix si elle reste à Brampton.

Près de 2300 $ par mois pour un logement d'une chambre

En un an, Brampton a connu la plus forte augmentation du prix du loyer au pays, selon le site web de logements locatifs, Rentals.ca.

Selon le rapport, le prix d'un appartement d'une chambre à coucher à Brampton est d'en moyenne 2274 $ par mois. Le coût moyen d'un logement à deux chambres à coucher est de 2650 $ par mois.

Pour un appartement de deux chambres, les loyers ont augmenté de près de 26 % d'une année à l'autre à Brampton.

Ce pourcentage s’élève à 29 % pour les appartements d'une chambre. Ces données se comparent à une moyenne nationale de 8,8 %.

Pourquoi une si grande hausse à Brampton?

Cette hausse s’expliquerait par une offre bien inférieure à la demande, alors que Brampton connaît l'une des croissances les plus rapides du pays.

L’augmentation des taux d’intérêt pousse aussi des propriétaires à augmenter le prix des loyers pour amortir leurs coûts.

Ailleurs dans lans la région, des villes comme Toronto, Mississauga ont connu des augmentations de loyer de 10 % à 15 %.

Toronto continue d'être en tête de liste régionale avec un loyer moyen de 2620 $ pour un logement d'une chambre et de 3413 $ pour un logement de deux chambres.

La pression croissante sur le marché locatif devrait être le plus grand défi pour le logement dans la région du Grand Toronto, mais particulièrement à Brampton, selon le fondateur et PDG de Save Max Real Estate, Raman Dua.

La demande explose , constate le fondateur et PDG de Save Max Real Estate, Raman Dua.

Il attribue la croissance de ville en partie à l'afflux de nouveaux immigrants. Brampton est désormais perçue comme une ville d'immigrants, proche de Toronto, qui offre des emplois , selon M. Dua.

Il estime que la pression croissante sur le marché locatif sera le plus grand défi pour le logement dans la région du Grand Toronto, mais particulièrement à Brampton.

Selon lui, la ville n’est pas prête à répondre à la demande actuelle, encore moins à la demande future.

En mars, le conseil municipal de Brampton a approuvé la proposition de construire 113 000 logements d'ici 2031, dans le cadre d'un plan provincial visant à construire 1,5 million de logements.

La croissance de la population dépasse le taux de disponibilité de logements, à un rythme deux fois plus rapide , a noté le maire de Brampton, Patrick Brown, au moment de l'approbation.

L'un des objectifs de l'Ontario est de faire en sorte que les municipalités accélèrent la construction de logements. (Photo d'archives)

Deux mois plus tard, en mai, le Conseil de la région de Peel a publié son propre rapport sur le logement abordable, affirmant que seulement 19 % des besoins en matière de logement de la région étaient satisfaits.

Pour répondre à la demande restante, il faudrait un financement de 50 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans, ainsi que 4 milliards de dollars pour maintenir les niveaux actuels de 19 %, indique le rapport.

M. Dua attribue cela en partie au fait que les personnes qualifiées pour acheter une maison optent plutôt pour la location en raison des taux d'intérêt élevés et du taux préférentiel actuel de 7,2 %.

Au cours des trois mois de recherche de Chamanpreet Kaur, les enchères pour les appartements qui l'intéressaient ont fait grimper le prix de plusieurs centaines de dollar. Elle a donc été obligée de recommencer ses démarches.

Ils essaient de faire une offre, même pour un sous-sol, et [les propriétaires] reçoivent 15 ou 20 offres en une heure , affirme Raman Dua.

Il dit que la situation est si désastreuse que dans certains cas, 10 à 15 étudiants vivent dans un seul appartement , constate-t-il.

Selon le fondateur et PDG de Save Max Real Estate, il faut se concentrer sur les coûts de construction et la pénurie de main-d'œuvre, sinon les gens partiront vivre dans des villes plus abordables à l'extérieur de l'Ontario.

Avec les informations de Saloni Bhugra de CBC News