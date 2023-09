Des automobilistes dans l'est de Toronto se plaignent de travaux routiers qui n'en finissent plus sur un tronçon d'un kilomètre de l'artère Military Trail, qui est en reconstruction depuis septembre 2021.

La Ville indique que les travaux devraient reprendre cet automne et que le tronçon devrait finalement rouvrir à la fin de l'année ou plus vraisemblablement le printemps prochain.

Le gestionnaire municipal Mobushar Pannu explique que « d'importantes lacunes » dans les travaux doivent être corrigées avant la réouverture du tronçon.

C'est un court tronçon de route et ça peut sembler facile à reconstruire , dit-il, mais il y a beaucoup de courbes et d'élévations, ce qui complique les choses.

Le comité des infrastructures doit aborder le dossier lors de sa réunion mercredi.

Le conseiller municipal Paul Ainslie réclame un plan « clair » pour la fin des travaux le plus rapidement possible. Les résidents doivent faire des détours par des routes secondaires, ce qui cause de la congestion et prolonge les déplacements , se plaint-il dans une lettre envoyée aux fonctionnaires municipaux le printemps dernier.

Le directeur municipal Paul Johnson a attribué une partie des retards à l'entrepreneur embauché pour les travaux, Sanscon. La compagnie n'a pas répondu aux questions de CBC.

Le conseiller scolaire Zakir Patel affirme, lui, que les parents sont « vraiment frustrés ». Ça prend 10 à 20 minutes de plus aux parents qui amènent leur enfant à l'école , dit-il.

D'après des renseignements fournis par Michael Smee, de CBC News