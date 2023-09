La collision qui a fait 3 morts, en Beauce, en mars dernier, était un geste volontaire

Le coroner Donald Nicole conclut que la collision entre une minifourgonnette et un poids lourd, à Saint-Frédéric en Beauce, le 15 mars dernier, résulte d'un geste volontaire.

Un père et deux enfants, de 12 ans et 4 ans, originaires d’Adstock, sont morts. La mère et un autre enfant ont survécu.

Ouvrir en mode plein écran Des proches de la famille décimée étaient venus se recueillir sur les lieux de l’accident dans les jours suivants. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

La famille beauceronne circulait sur la route 112 à bord d’une minifourgonnette en fin d’après-midi quand elle est entrée en collision avec un camion semi-remorque.

Le coroner écrit que le véhicule que conduisait le père, la minifourgonnette, avait soudainement dévié de sa voie pour empiéter dans la voie inverse et avait percuté de plein fouet l’avant d’un camion semi-remorque qui circulait en direction est, que le conducteur du camion avait tenté d’éviter la collision, mais qu’il n’avait pas eu le temps de freiner avant la collision, alors que [le conducteur de la minifourgonnette] n’avait jamais freiné ni tenté d’éviter la collision avant l’impact qui s’est produit.

Aucunes traces d'alcool ou de drogue ont été décelées lors des analyses. Des traces d'un médicament pour traiter la dépression ont cependant été trouvées à la suite d'analyses urinaires.