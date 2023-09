Pas de cueillette de recyclage ou de compost jusqu’à nouvel ordre à Saint-Jean

Les résidents de la ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick doivent s’armer de patience. La ville a annoncé que la collecte des déchets serait limitée aux ordures jusqu’à nouvel ordre.

La collecte du recyclage et du compost est mise en veilleuse en raison de la grève des employés de la section 486 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Une porte-parole de la ville, Lisa Caissie, a confié à CBC que des employés ont installé des piquets de grève sur certaines routes municipales et provinciales menant aux sites d'enfouissement.

Pour le moment, seulement les ordures ménagère seront recueillies à Saint-Jean.

La porte-parole de la section 486 Brittany Doyle n’a pas pu être jointe pour commenter la situation, mais avait déclaré la semaine dernière que les membres d’autres syndicats ont le droit de ne pas traverser les piquets de grève.

Les travailleurs de la section 486 incluent les employés administratifs et techniques.

La ville dévoile son offre salariale

Dans un communiqué de presse, la municipalité a indiqué que ses employés sont rémunérés de façon équitable et concurrentielle .

La moyenne salariale d’un employé de bureau était de 65 000 $ l’an dernier, alors que l’employé le mieux rémunéré dans cette catégorie a reçu un salaire de 137 000 $, incluant les heures supplémentaires.

L’offre de la ville inclut un paiement forfaitaire de 5000 $ pour tous les employés ainsi qu’une augmentation cumulée de 11,8 % entre 2023 et 2026. Le coût pour l’administration municipale est évalué à 5,4 millions $.

Saint-Jean déclare qu’en date de vendredi, le syndicat n’avait pas fait de contre-offre.

Les employés de la section 486 ont obtenu une hausse cumulée de leur salaire de 15,75 entre 2015 et 2021.

Une semaine de 4 jours, jusqu’à 7 semaines de vacances

La municipalité a aussi rendu publiques les conditions de travail des employés. Depuis octobre dernier, la majorité des employés de la section 486 bénéficient d’une semaine de travail comprimée de 4 jours (35 heures).

Selon les estimations de la ville, l'offre soumise au syndicat représente 5,4 millions $ pour l'admnistration municipale.

Les employés bénéficient de 7 semaines de vacances après 25 années de service.

Ils ont accès à 14 heures de congé flexible, 10,5 heures pour les rendez-vous médicaux et jusqu’à 35 heures par an pour s’occuper d’un membre de leur famille.

De plus, les employés reçoivent une prestation de maternité complémentaire couvrant 90 % de leur salaire pendant 17 semaines et d’autres avantages sociaux, comme l’assurance dentaire, médicale et l’accès à une pension.

Le syndicat argue que l’employeur ne tient pas compte des conséquences de l’inflation sur ses travailleurs et ne respecte pas sa propre politique consistant à baser les augmentations salariales sur une moyenne de trois ans de la croissance de l'assiette fiscale.

De son côté, la ville indique que le syndicat a choisi de mal interpréter la politique d’augmentation des salaires .