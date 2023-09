Le Cégep de Victoriaville offre un service de plus à ses étudiants-parents

Les étudiants-parents qui fréquentent le Cégep de Victoriaville ont dorénavant accès à une halte-garderie.

L’initiative de l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Victoriaville ( AGEECV ) a été inaugurée lundi matin.

Le projet pilote, qui bénéficie d’un soutien financier de 61 000 $ du ministère de la Famille, répond à un réel besoin, selon l’Association.

La concrétisation de cette halte-garderie permet à des étudiants qui probablement aurait fait le choix d'abonner leur parcours scolaire parce qu'il n'y avait pas de milieu de garde à leur disposition de continuer , estime le directeur général du Cégep, Denis Deschamps.

Le projet pilote de halte-garderie au Cégep de Victoriaville bénéficie d'un soutien financier de 61 000$ du ministère de la Famille.

Aline Ayrault, qui est étudiante et mère de famille, est l'une de celle qui utilisera le service.

J'avais souvent ma gardienne qui me disait qu'elle serait fermée. Parfois elle me le disait à l'avance, mais d'autres fois, il y avait des imprévus et je ne savais pas quoi faire avec mes enfants. Je ne pouvais pas aller à l'école , raconte-t-elle.

Je me sens encore plus animée, plus motivée pour aller au bout de mon cursus.

La halte-garderie du Cégep de Victoriaville s'adapte aux besoins du parent.

Le parent-étudiant a accès au service de halte-garderie soit l'avant-midi, l'après-midi ou toute la journée, c'est selon son horaire ou ses besoins. Le taux horaire est à la demi-journée, donc on parle de 15 $ pour la demi-journée, 30 $ pour la journée , explique la gestionnaire de la halte-garderie, Maude Teasdale.

Environ 24 étudiants, qui sont aussi pères et mères de famille, ont jusqu’ici manifesté le désir de bénéficier du service.

