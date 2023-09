Les négociations entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les syndicats des travailleurs des foyers de soins sont dans l’impasse depuis plusieurs mois. Tant et si bien qu’un syndicat demande à ce qu’un médiateur soit nommé pour faire avancer le dossier.

Le principal blocage entre les deux parties se situe sur la question du salaire. Les syndicats réclament une augmentation de 13 dollars de l’heure sur trois ans.

Le gouvernement proposerait, selon le syndicat, plutôt 2,76 dollars d'augmentation sur cinq ans. Un mois plus tôt, la province proposait 1,24 dollar de plus de l'heure. Une proposition insultante et insuffisante face à l’inflation, assurent-ils.

Il y a toujours place à négociations si le gouvernement veut venir négocier sérieusement. Oui, il y a toujours moyen d'avoir des ententes, mais, encore une fois, tant qu'on voit que le gouvernement ne se rapproche pas de nous autres, on garde notre point , assure Jason St-Onge, premier vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

En attendant, le statu quo se maintient et un accord entre les deux parties, qui négocient depuis 10 mois, semble toujours loin. Ce qui pousse les syndicats à demander à avoir recours à un médiateur.

Le gouvernement se dit ouvert à cette proposition. La ministre du Développement social dit ne pas pouvoir se prononcer sur les négociations en cours, mais qu'elle est heureuse de voir leur progression.

Je suis optimiste et j’espère qu'ils parviendront à résoudre ce problème par le biais de la conciliation, entre autres, et qu'ils poursuivront le processus. Je suis heureux que tout le monde continue à se parler , soutient Jill Green.

Pas de grève à l’horizon

Pour autant, même si les négociations sont à l’arrêt, la grève ne semble pas être une option.

Suite à l’évolution de la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, le syndicat estime que le droit de grève est trop restreint.

Ils jugent que cette modification est inconstitutionnelle. Le mois dernier, trois syndicats des travailleurs de foyers de soins ont décidé de poursuivre la province sur ce point.

