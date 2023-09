Réuni jusqu’au 25 septembre à Riyad, en Arabie saoudite, pour sa 45e session, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a commencé à annoncer samedi les nouveaux sites qu’il a choisi d’inscrire à sa prestigieuse liste. Tout indique qu'Anticosti y sera ajoutée dans les prochaines heures.

On la connaît pour sa splendeur et son immensité. L’île d’Anticosti est 17 fois plus grande que l'île de Montréal. Mais ce qui lui vaut d’être ajoutée au Patrimoine mondial de l’ UNESCO , c'est sa géologie unique.

C’est dans ses falaises et ses cailloux que se cachent les secrets de la première des cinq grandes extinctions de masse de l'histoire, il y a 444 millions d’années. On y retrouve l’une des plus importantes successions stratigraphiques en épaisseur de la fin de la période de l'Ordovicien, au début du Silurien.

C’est le meilleur endroit au monde pour étudier cet événement, selon la géologue Joëlle Dufour, qui est responsable du volet scientifique au Centre d'interprétation de l'histoire de la culture et de la paléontologie d'Anticosti.

C’est fascinant d’être ici. C’est un énorme laboratoire à ciel ouvert.

Ouvrir en mode plein écran La géologue Joëlle Dufour est responsable du volet scientifique au Centre d'interprétation de l'histoire de la culture et de la paléontologie d'Anticosti. Photo : Radio-Canada

Ce qui est considéré comme le bien du Patrimoine, ce sont les falaises qui font le tour de l’île, le lit des deux grandes rivières, Jupiter et Vauréal, leurs falaises respectives, ainsi que la plateforme littorale qui entoure l’île. Le bien inclut aussi une partie de la réserve de biodiversité qui fait le pourtour de l’île. Le village de Port-Menier, lui, est exclu.

Publicité

La diversité des fossiles et leur état de préservation permettent un travail scientifique de classe mondiale. Qui plus est, l'abondance des fossiles est un avantage de taille pour les chercheurs.

Pour les scientifiques, c’est donc un laboratoire à ciel ouvert.

Et pour les quelque deux cents résidents de l’île, cette reconnaissance internationale s'accompagne d’une énorme fierté. Ce sont en quelque sorte les gardiens de ce joyau de l’humanité.

La mairesse, Hélène Boulanger, veut profiter de l’occasion pour donner un essor à son coin de pays. Avec cette nouvelle vitrine internationale, elle s’attend à ce que débarquent plus de scientifiques internationaux et plus de touristes.

6:14 Le reportage d'Elisa Serret Photo : Radio-Canada

Mais les services en général sont limités à Anticosti. Il n’y a pas de médecin – seulement deux infirmières –, pas de réseau cellulaire en dehors du village et pas d’eau potable depuis plus de 20 ans.

Et l’accès à l’île, en avion ou en bateau, vient aussi avec son lot de défis. Pour s'y rendre, il faut s’armer de patience, car les transports font régulièrement les frais de dame nature. Même si personne ne s’attend au développement d’un tourisme de masse, il y a un minimum de services à fournir.

La tâche est colossale et la mairesse le sait. Elle compte bien rappeler à l’ordre les gouvernements provincial et fédéral, qui ont promis de l’aide qui se fait toujours attendre.

Comme il n’y a pas de chien à l’île et comme on a beaucoup de chevreuils, j’aime dire que je ferai le chevreuil de garde.

Les résidents aussi sont bien conscients des défis.

Publicité

Anne-Marie Dresdell a 79 ans et est née sur l’île. Celle qui pourrait avoir l’âge de la retraite est plutôt une femme d’affaires très occupée. Elle est propriétaire d’un gîte touristique, d’une boutique d’artisanat, d’une friperie et elle vient tout juste d’ouvrir un petit restaurant.

Mme Dresdell est ravie de cette reconnaissance internationale, mais ce qu’elle souhaite avant tout, c’est que son île adorée se développe un peu.

À commencer par l’hébergement pour accueillir les touristes. Celle qui tient un gîte sait combien il manque toujours d’espace. Sur l'île, il y a une trentaine de chambres pour les visiteurs et il n'y a pas suffisamment de logements pour les personnes qui veulent venir s’y installer de façon permanente.

Anne-Marie Dresdell espère aussi qu’on s'attaque rapidement au manque d’eau potable. Comme tout le monde sur l'île, elle doit s’acheter de l’eau en bouteille pour s’approvisionner.

Ouvrir en mode plein écran Anne-Marie Dresdell est propriétaire de plusieurs commerces sur l'île. Photo : Radio-Canada

Un agrandissement

Le directeur général de la Coopérative de consommation de l'île d’Anticosti est, lui aussi, débordé. Alexandre Dieumegarde planche depuis deux ans sur un agrandissement de la Coop. L’épicerie, qui a un espace de stockage limité, roule déjà au maximum de sa capacité. Il prévoit entre autres développer une cuisine commerciale, question de mieux gérer les pertes et d’offrir des repas maison aux touristes.

Le directeur général de la Coop participe à plusieurs tables de concertation et comités qui pensent au développement de l’île. Pour lui, la clé du succès est la communication et la coopération.

Nous, on voit ça d’un bon œil encore une fois, dans la mesure où tout est fait de façon conjointe, où tout le monde se parle, et c’est le cas en ce moment.

Ouvrir en mode plein écran Le village de Port-Menier sur l'île d'Anticosti Photo : Radio-Canada

Bonne nouvelle pour l’école

L’inscription au Patrimoine de l’ UNESCO , ça veut peut-être aussi dire plus de familles avec des enfants qui viennent s’installer sur l'île. De quoi remplir l’autobus scolaire. De quoi garnir les classes. Cette année, il y a une vingtaine d’élèves qui fréquentent l’école. Pour l’école Saint-Joseph, c’est une bonne année, mais ce n’est pas toujours le cas : selon la directrice, Karine Dubé, il y a eu des années où il y en avait beaucoup moins, ce qui met en péril l’établissement scolaire et les emplois. Pour son école, une nouvelle famille avec deux enfants peut faire toute une différence.

La directrice croit que l’école a un rôle à jouer en lien avec cette nouvelle reconnaissance internationale : celui de transmettre les valeurs du Patrimoine aux élèves qui passeront sur ses bancs.

Tout le lien à faire entre les sciences et l’éducation, qui sont la mission du Patrimoine, je pense que nous, on peut vraiment être les porteurs de ce dossier-là et on se doit de l’être.