De l’espoir pour le financement du complexe aquatique de Matane

La Ville de Matane entend soumettre son projet de complexe aquatique au Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement du Québec.

Les élus ont adopté une résolution en ce sens à la séance du conseil de lundi soir. Ils souhaitent ainsi obtenir du financement pour aller de l’avant avec ce projet.

Il y a une sélection qui va se faire, ce n’est pas sûr qu’on va l’avoir, mais notre volonté d’aller de l’avant est là , explique le maire de Matane, Eddy Métivier.

On garde très bon espoir en ce projet qui va être un atout majeur d’attractivité chez nous.

Eddy Métivier, maire de Matane (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Le PAFIRSPA : qu’est-ce que c’est? Le Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) vise à augmenter la présence d'infrastructures de sports et de loisirs en bon état dans toutes les régions du Québec et à favoriser l’accessibilité de ces infrastructures pour la population. Le premier volet, qui concerne les infrastructures sportives et récréatives, permet de financer la réalisation de projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives favorisant la pratique d’activités physiques. Source : Ministère de l’Éducation

Le projet de Matane est prêt. Il a été réévalué et réactualisé. On fait des révisions quand même. On veut s’assurer d’avoir les prix à jour selon le contexte économique actuel, parce que la dernière fois que le projet a été évalué c’était au début de la pandémie , indique le maire.

M. Métivier dit être en attente des résultats de cette nouvelle évaluation. La dernière soumission du projet était chiffrée à environ 20 millions de dollars.

On s’attend qu’avec l’inflation post-pandémique que [l’évaluation] va être à la hausse, mais les sommes du gouvernement ont été réévalué aussi à la hausse, alors on est confiant de rentrer dans les critères du programme , dit-il.

Le projet de futur complexe aquatique de Matane a été présenté à la population en 2019. (Photo d'archives) Photo : Source : Firme d'architectes ABCP, Québec

Le PAFIRSPA prévoit verser une aide financière maximale de 20 millions de dollars par projet d’infrastructure.

Mais le gouvernement ne ferme pas la porte pour qu’on puisse aller chercher d’autres aides financières pour compléter le montage financier jusqu’à 90 %, soit par des subventions d’autres ministères ou d’autres gouvernements , précise Eddy Métivier.

La date butoir pour le dépôt des projets du PAFIRSPA est le 5 décembre.

Dans la région, la Ville de Gaspé, notamment, avait déjà manifesté son intention de soumettre le projet de son nouvel aréna au programme.