La Ville de Magog franchit une nouvelle étape dans la réfection du dépôt à neige : c'est l'entreprise Excavation G. Leblanc qui a été choisie pour effectuer les travaux. Les élus municipaux ont adopté à l'unanimité une résolution en ce sens lundi lors de la séance du conseil municipal. L'entreprise est le plus bas soumissionnaire conforme pour le projet, explique la Ville, avec un contrat d'un peu plus de 111 000 $.

L'hiver dernier, Radio-Canada avait appris que certains échantillons répertoriés dans la rivière Magog, située tout près du dépôt à neige, présentaient des dépassements quant à certains critères du gouvernement. Des citoyens se disaient aussi préoccupés depuis un certain temps.

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, se veut rassurante. Elle explique que c'est la dernière étape afin de bien drainer le site et de s'assurer qu'il y ait une trappe à sédiment qui fait en sorte que l'on converse les sédiments, les particules fines, sur le site. Parce qu'on sait qu'il y a la rivière Magog à proximité , ajoute-t-elle.

On respectait déjà les normes, mais pour être surs de nous améliorer et d'éviter le plus possible qu'il y ait des sédiments qui s'en aillent dans la rivière [le ministère] nous a fait des recommandations et on les a suivies.