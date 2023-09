Des organisations de défense de la liberté d'expression ont demandé lundi la libération « immédiate » d'un journaliste indépendant cubain arrêté vendredi, comme plusieurs opposants, pendant que se tenait à La Havane le sommet G77 + Chine.

Nous condamnons fermement l'arrestation de Henry [Constantin Ferreiro] et nous exigeons sa libération immédiate , a déclaré dans un communiqué le président de l'Association interaméricaine de la presse (IAPA), Michael Greenspon. Le siège de l' IAPA est à Miami.

L' ONG Article 19, qui défend la liberté d'expression et d'information à travers le monde, a également demandé sur X (ex-Twitter) la libération du journaliste et affirme avoir eu connaissance de divers abus contre neuf journalistes .

Selon l'antenne pour le Mexique et l'Amérique centrale de l' ONG , ces journalistes ont subi coupures d'Internet, surveillance, assignation à domicile, interrogatoire et arrestation arbitraire pendant le sommet qui s'est tenu les 15 et 16 septembre.

Publicité

Une centaine de pays étaient représentés au sommet du G77 + Chine, dont Cuba occupe en 2023 la présidence tournante. La réunion a été inaugurée par le président cubain, Miguel Diaz-Canel, et le secrétaire général de l' ONU , António Guterres.

Politique de harcèlement

La Hora de Cuba, un petit média indépendant de la province cubaine de Camagüey, a indiqué samedi sur sa page Facebook que son directeur Henry Constantin Ferreiro avait été arrêté à La Havane.

Ouvrir en mode plein écran Le média cubain « La Hora de Cuba » exige la libération de son directeur, Henry Constantin Ferreiro. Photo : Page Facebook de La Hora de Cuba

Selon le média, le journaliste a informé ses collègues le lendemain qu'il était détenu par la Sécurité de l'État, car il se trouvait illégalement à La Havane et qu'il serait renvoyé à Camagüey dans un délai de 15 jours.

Ces actes font partie d'une politique de harcèlement systématique contre la presse indépendante à Cuba, et nous exigeons que le gouvernement cubain s'abstienne de punir, d'entraver et d'inhiber l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse.

Selon la loi, les médias d'État sont les seuls autorisés à Cuba.

Publicité

D'autres arrestations

L'organisation de défense des droits de la personne Cubalex, basée à Miami, a également rapporté que Guillermo Coco Fariñas, dissident et lauréat du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen, avait été arrêté vendredi alors qu'il se rendait à Santa Clara, puis assigné à son domicile .

Selon l' ONG , Berta Soler, dirigeante des Dames en blanc – organisation ayant également reçu le prix Sakharov – et son mari, l'ex-prisonnier politique Angel Moya Acosta, étaient sous surveillance policière dans un bâtiment de l'est de la capitale vendredi. Liset Fonseca, mère d'un détenu des manifestations historiques du 11 juillet 2021, a aussi été convoquée et interrogée la veille du sommet.

Trois autres dissidents, dont Manuel Cuesta, se sont vu retirer leur accès à Internet et leur domicile a été placé sous surveillance, selon la même source.