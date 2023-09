La Ville de Magog vise la construction de 220 logements par année jusqu'en 2030 pour faire face à la crise du logement. C'est près de 100 nouveaux logements de plus que ce qui est construit actuellement chaque année.

Dans cette nouvelle Politique d’habitation adoptée lundi soir lors de la séance du conseil municipal, la Ville assure que 20 % de ces nouveaux logements seront abordables. Ce qui veut dire que d’ici 2030, environ 240 logements abordables pourraient être construits sur le territoire.

La Ville souhaite également sensibiliser la population et les entrepreneurs à la densification. La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, dit que les maisons unifamiliales sur un grand terrain ne vont pas disparaître, mais qu’il doit y avoir une diversification des logements pour répondre aux besoins actuels. On doit repenser notre territoire, a-t-elle dit lors de la séance.

On veut stimuler le logement qui est plutôt locatif, parce que toutes les villes font face à cette crise du logement et la clé, c'est de densifier son territoire. Ça n'a que des avantages de densifier, ça fait en sorte qu'on peut avoir davantage de services de proximité, on peut développer davantage de transports actifs, on conserve de plus grands espaces verts , développe l'élue.

Force est de constater que si la municipalité n'intervient pas, on risque de continuer à avoir des logements plutôt haut de gamme et des condos.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier (archives) Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Ces nouveaux logements vont permettre aux jeunes familles de venir s’installer à Magog, soutient la mairesse, notamment pour contrer le vieillissement de la population. Ces logements pourront aussi attirer la main-d’œuvre, alors que les besoins de personnel sont criants dans la région.

On veut que tous les citoyens, peu importe leur revenu, puissent se trouver un toit à Magog, ce qui n'est pas le cas actuellement.

D’ici 2030, Magog souhaite avoir un taux d'inoccupation des logements en dessus de la barre de 3 %. Le taux actuel se situe autour de 1,6 %. Mme Pelletier estime que cela pourra aussi contribuer à l'abordabilité des logements.

Cet automne, la Ville de Magog prévoit adopter un règlement en lien avec les logements abordables afin d'exiger certains critères lors de la construction de nouveaux logements sur le territoire.