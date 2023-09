Saguenay promet une meilleure planification des travaux routiers

Plusieurs travaux d'asphaltage et de réparation de conduites d’aqueduc sont en cours à Saguenay, ce qui a causé bien des soucis aux automobilistes au retour de la fin de semaine, lundi.

Que ce soit sur le boulevard Sainte-Geneviève, dans une bretelle de sortie du pont Dubuc et sur le boulevard de l'Université : des cônes orange sont présentement visibles dans plusieurs secteurs de la ville.

Selon le conseiller municipal et président de la Commission des travaux publics de Saguenay, Jimmy Bouchard, ces chantiers pourraient être mieux répartis durant l’année dans l’avenir.

Ouvrir en mode plein écran Des voies sont retranchées sur le boulevard de l'Université, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Les élus cherchent des solutions. L'une d'elles serait de finaliser le plan triennal d’immobilisations en septembre plutôt qu'en décembre. Ce dernier, qui consiste en une planification sur trois ans des réfections à faire, doit être approuvé par Québec avant que des appels d'offres soient lancés.

En ayant le plan triennal adopté plus tôt, ça va nous permettre un petit peu plus d'agilité pour sortir en appel d'offres plus tôt lors de la saison estivale.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, partage la vision de son collègue autour de la table du conseil municipal.

Je traversais aujourd'hui les travaux et ça me fend le cœur comme mairesse de me dire qu'on est encore à faire des travaux en fin de saison plutôt que les faire au départ , a dit la mairesse de Saguenay en entrevue à l'émission Place publique. Elle a indiqué, de façon élargie, qu'elle travaille à changer la culture de l'organisation pour être capable de mieux planifier.

Ouvrir en mode plein écran Des travaux sont en cours sur le boulevard Sainte-Geneviève, à Chicoutimi-Nord. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Saguenay a investi plusieurs millions de dollars dans les dernières semaines pour améliorer son réseau routier ainsi que ses canalisations. Le nombre de chantiers s’annonce encore plus élevé en 2024.

Publicité

On va peut-être même accentuer ce rythme-là dans les prochaines années parce qu’on sait que l'état du réseau routier à certains endroits laisse à désirer. Il y aura plus de travaux, mais mieux répartis , a ajouté Jimmy Bouchard.

En attendant, la Ville suggère aux automobilistes de planifier leurs déplacements en consultant le site circulation.saguenay.ca.

D’après un reportage d’Alexandra Duchaine